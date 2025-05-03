Румыния в январе 2025 года стала участницей американской государственной программы Visa Waiver и, таким образом, получила безвизовый режим с Соединенными Штатами. Однако 2 мая США отменили безвиз с Румынией.

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Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США. МИД Румынии выразил сожаление по поводу "принятия политического решения" новым правительством США.

Это действительно сугубо политическое решение. Как отмечает американское министерство, администрация президента Байдена позволила Румынии стать участницей программы Visa Waiver "несмотря на беспокойство из-за безопасности".

Уже в конце марта Министерство внутренней безопасности США приостановило действие программы безвиза для Румынии, чтобы "пересмотреть статус Румынии".

"Пересмотр завершился, и, учитывая сосредоточенность новой администрации (президента США) на безопасности границ и иммиграции, Министерство внутренней безопасности решило отменить статус Румынии как участницы программы VWP и обеспечить безопасность границ и иммиграции", - сообщили в американском ведомстве.

Американское министерство никак не объяснило, чем именно Румыния угрожала "безопасности границ и иммиграции", но намекнуло, что европейская страна не дотягивает до "высоких стандартов Программы безвизового въезда".

"Поддержка высоких стандартов Программы безвизового въезда важна для нашей национальной безопасности", – сказала по этому поводу помощница госсекретаря Триша Маклафлин.

МИД Румынии заявил, что "жалеет из-за этого решения", учитывая, что страна "выполнила все элементы, предусмотренные американским законодательством для присоединения к программе" безвизового въезда.

"Однако это политическое решение, которое находится на усмотрении американских властей и отражает приоритеты администрации. Решение принято в контексте того, что американские власти сделали охрану границ и борьбу с нелегальной иммиграцией абсолютным приоритетом – как политическим, так и техническим", – заявили в румынском ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале апреля сначала в Европе, а впоследствии и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска.

Тысячи людей были возмущены действиями главы Белого дома по экономике, депортации и борьбе с коррупцией. Протестующие собрались во Франкфурте, Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне, а также в десятках городов США.

Почтенный украинский политик и дипломат вообще считает, что США находятся на пороге политического мятежа против Трампа.

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