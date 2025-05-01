США находятся на пороге политического мятежа против Трампа. Интервью с Бессмертным

Президент США Дональд Трамп отметил первые 100 дней пребывания у власти без особых достижений как на международной арене, так и внутри США, где его рейтинг после вступления в должность ниже, чем у любого президента за последние 70 лет. Когда Трамп обещал "мир за один день" в Украине, он опирался на принцип "мир через силу". Но 100 дней у власти показали: вместо силы — уступки, вместо давления на Кремль — попытка примирить Путина за счет Украины. В окружении Трампа вытеснены те, кто готов был вести жесткую игру, и продвинуты готовые к соглашению века с агрессором. При этом представители американской администрации заявляют еще и о возможности выхода Штатов из переговорного процесса.

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Встреча в Риме между американским и украинским президентами, во время которой Владимир Зеленский пытался задобрить Трампа словами о том, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня, а Путин – нет, и американский президент не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он, изменила не так много, как казалось. Все похоже, что Трамп не отказывается от своих планов признать Крым российским и начать процесс снятия санкций с РФ.

Вместе с тем Кремль продолжает свою игру в затягивание времени. Приняв публично идею прямых переговоров с Владимиром Зеленским, которого в РФ еще недавно называли нелегитимным президентом, Москва вернулась к тому, что у нее получается лучше всего – обсуждению деталей по устранению первопричин. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России требуется полное признание всех аннексированных ею территорий, включая четыре области, которые она не контролирует полностью, а также необходимость демилитаризации и "денатификации" Украины, требования, которые на время исчезли из лексикона кремлевских чиновников. Путин демонстрирует уверенность, но создаст ли это ему проблемы, учитывая сильное желание Трампа заключить мир, пока не ясно.

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– С момента второй инаугурации Дональда Трампа прошло 100 дней. К этому рубежу 47 президент США подошел по рекордам – по опросам он самый непопулярный президент за последние десятилетия. Рейтинг Трампа через 100 дней после вступления в должность ниже, чем у любого президента за последние 70 лет, согласно данным опроса, показывающим, что 59% американцев не одобряют его работу. Главное – его попытки убедить Россию путем переговоров по Украине и противостоять Китаю путем эскалации торговой войны не приносят ожидаемых результатов. И наоборот, у Трампа достаточно хорошо получается разрушать отношения с союзниками – Европой, Канадой, Украиной и другими. Внутренние дела тоже недостаточно хорошо идут. Большинство американцев считают, что экономика ухудшилась, а лидерство США в мире ослабло. Даже в вопросах иммиграции большинство не одобряют его деятельность.

– Если оценивать провалы Дональда Трампа, то во главу угла я бы поставил разрушение доверия к США как политическому, экономическому и военному партнеру. Это подрывает глобальные позиции страны. Второй момент – падение доверия к доллару. Доллар до сих пор является ключевой резервной валютой, но его ослабление свидетельствует об общей потере доверия США, что угрожает глобальной рецессией.

Третья ступенька – разрушение мирового порядка, основанного на правилах, которые сами США и сформировали. Трамп ставит под сомнение принципы территориальной целостности, например в истории с Гренландией или Панамой. Это очень опасная тенденция. Четвертый – он фактически реабилитирует российского диктатора Путина, возвращает его в большую политику и даже защищает. Это в сочетании с разрушением правил формирует предпосылки нового мирового порядка, основанного не на демократических ценностях, а на идеологиях авторитарных режимов – России, Китая, Ирана, Северной Кореи.

Конечно, есть другие проблемы, например, Ближний Восток или экономическая политика, которая иногда выглядит абсурдной. Она угрожает не только американской экономике, но и мировой. Пока что система сильнее Трампа, но ущерб он наносит серьезный. Его фразы типа "я управляю миром" – не пусты. Он действительно оказывает информационное и политическое давление, подрывая стабильность и внутри США и глобально.

– Что касается последнего, что вы отметили – фразы "я управляю миром". Если вернуться к опросам, то большинство американцев видят сегодня президента, который стремится расширить свою власть и пренебрегает верховенством закона. Они также согласились с утверждением, что президент Дональд Трамп – "опасный диктатор, чьи полномочия должны быть ограничены до тех пор, пока он не разрушил американскую демократию", следует из результатов опроса Public Religion Research Institute.

– Важно отметить – Трамп не первый в истории США, стремящийся узурпировать власть, доминировать над Конгрессом, штатами, представительными органами, Федеральной резервной системой и т.д. Ближайшим примером был Джордж Буш-младший и его вице-президент Дик Чейни. Идеология, которую они реализовали в исполнительной власти, очень близка тому, что сейчас пытается воплотить Дональд Трамп. Однако есть одно существенное отличие: команда Буша-Чейни мыслила стратегически, формировала политику и действия. А Трамп не думает, не планирует – он просто говорит и считает, что этим уже меняет мир, проводит реформы и т.д.

Попытки централизовать все, уничтожить суды, парламентское представительство, нейтрализовать роль штатов, превратить президента в короля или императора уже были в американской истории. Но с Дональдом Трампом, это приобретает новую остроту. На сегодняшний день уже очевидно: Трамп фактически подчинил себе Конгресс и пытается максимально проталкивать необходимые ему решения. В то же время мы видим сигналы, что все больше республиканцев в Сенате и Палате представителей поддерживают демократов – это свидетельство того, что мы находимся на пороге политического мятежа. Речь идет прежде всего об импичменте. И нынешние проявления лишь первые лучи этого процесса, который в дальнейшем будет усиливаться.

Второе – растущее общественное недовольство. Вы правильно обратили внимание на стремительно падающие рейтинги – и эта тенденция сохранится. Хватит ли настроений в Конгрессе и обществе, чтобы устранить Трампа? Их уже много, но на сегодняшний день пока недостаточно. Потому что сейчас мы впервые видим, как Трамп начинает подминать под себя судебную власть. Во-первых, он игнорирует решение судей, хоть и лжет, что выполняет их. Во-вторых, открыто вступает с ними в споры, подвергает сомнению легитимность их решений – и просто не выполняет их. Это очень опасный прецедент. Поэтому нужна воля общества, воля Конгресса, политическое давление, чтобы заставить президента соблюдать закон и выполнять судебные постановления. Я не исключаю, что разговоры об участии Трампа в выборах в 2028 году связаны не с политическими амбициями, а с желанием окончательно захватить власть и усилить свои диктаторские полномочия.

– По переговорам. США и Европа имеют разные подходы к завершению войны. Дональд Трамп и Владимир Зеленский вроде бы хорошо поговорили в Ватикане, но позиция американского лидера, кажется, неизменна: официально передать Крым России и снять санкции. Россияне заявляют, что готовы к перемирию "без предварительных условий ", но параллельно выдвигают свои требования, больше похожие на капитуляцию для Украины. Как вы видите дальнейшее развитие событий?

– Заявления Кремля направлены на затягивание ситуации и влияние на Дональда Трампа. Они тянут время, чтобы убедить его в своей позиции, и в этом у них есть определенный успех. Позиция Трампа меняется в зависимости от того, кто с ним контактирует и какую информацию ему предоставляют. Кремль, манипулируя информацией, пытается заставить Трампа изменить свое мнение, чтобы повлиять на его политику.

Что касается Европы, то ее позиция вполне ясна, и она озвучивается сегодня Парижем, Лондоном и вскоре будет озвучена Берлином. Позиция единства Европы в вопросе поддержки территориальной целостности Украины также поддерживается лидерами крупных европейских государств, в частности, премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Но есть и отдельные политики, как Орбан, Вучич, Фицо, пытающиеся сотрудничать с Кремлем и подрывать единство Европы. И все же их влияние на общую ситуацию ограничено.

Позиция Украины в этой ситуации четко определена и оптимальна. Украина не принимает позиции Кремля и не согласна с подходами Вашингтона. Поэтому, как видим, позиция всех сторон достаточно четкая и ясная.

Что касается США, то для достижения успеха Соединенным Штатам следует придерживаться стратегии "мир через силу". Такая стратегия возможна только при полном единстве с Европой и поддержке союзников Украины. Если США постараются играть роль посредника, как это было на Ближнем Востоке или в переговорах с Ираном, это приведет к провалу. Россия не ищет мира, для нее война – это не просто политический инструмент, это способ существования. Путин использует время для укрепления своих позиций и подготовки к продолжительной войне, а не для достижения мирного соглашения.

– Сразу же после встречи с президентом Украины, Трамп выражает сомнения в отношении Путина, а затем снова идут обвинения в адрес Украины, мол, "неблагодарные, без карт, скоро будут уничтожены и должны договариваться". Как вы считаете, каким образом будет дальше действовать Дональд Трамп? В Европе и Украине есть опасения, что он выйдет из мирного процесса. Возможно Трамп будет давить на Украину или все же на РФ, например, согласившись с сенатором-республиканцем Кеннеди, который отметил, что "пока Путин не поймет, что мы можем сделать из него и России корм для рыб, ничего не изменится".

– Начнём с той фразы, которую вы упомянули. Для Путина война – образ жизни. Он существует в условиях агрессии, ему удобно работать именно в состоянии войны. Именно поэтому его устраивает нынешняя позиция Дональда Трампа: оставаться в стороне и позволять России продолжать воевать. Дональда Трампа сегодня мотивирует одно – зарабатывание денег способом мародерства. Это его стратегия в сложившейся ситуации. Ему не интересны даже деньги за оружие, он желает контроль над активами: Запорожской АЭС, территориями, инфраструктурой. Он мыслит масштабно, и все это мародерство на фоне человеческого горя и трагедии. Именно это удерживает его в процессе. Он не уйдет добровольно, его держит не стратегия, а жажда.

Посмотрим на его поведение на Ближнем Востоке: он уже создает бизнес-проекты в Газе, грезит там "ривьерой", запускает предприятия на заминированных территориях, которые считались "серой зоной". Туда планировали привлекать корейцев, вьетнамцев, делать инвестиции. Этот мир бред, который он сам себе придумал, он до сих пор считает реальным. Также в ситуации с Ираном: Трамп, руками своего спецпредставителя Виткоффа, хочет паразитировать на ядерном соглашении. Но на Ближнем Востоке его уже попросили уйти. Там ситуация дошла до точки, где, как сказал премьер-министр Израиля Нетаньяху, осталось только воевать. То же происходит на каждом направлении. Он не способен понять глубину ситуации. Его инициативы – это наивность уровня: "давайте просто перестанем стрелять", что мы слышали в 2019 году. Но война так не останавливается. Для этого необходима колоссальная дипломатическая работа, договоренности, документы. А они все время возвращаются на тему Крыма. При этом ни один из них не взялся сформулировать реальный пункт по Крыму, потому что это невозможно. Согласно украинской Конституции и законодательству США уголовное преступление. Ни Украина, ни Соединенные Штаты не пойдут на это. О каком "признании" идет речь? Это нереалистично даже с точки зрения американской доктрины.

Он не справляется с ситуацией, не понимает ее. Москва это отлично использует. Трамп не слышит ни европейцев, ни Украины. У него желание мародерствовать, а не договариваться. В результате сплошная пропасть. И с каждым днем доверие к нему будет стремительно падать. Увидите: настанет момент, когда все скажут, хорошо, ты много говоришь, но ничего не сделал. Ни соглашений, ни подписанных документов. Мир станет понимать, что все это пустые слова. Доллар слабеет, доверие к США падает, а он и дальше "руководит миром", произнося бред. Это путь в никуда. И последствия такого управления будут катастрофическими. Но прямо сейчас Трампу выгодна эта ситуация. Если посмотреть на его заявления и действия, ему нужна такая дестабилизация. С одной стороны Путин воюет и аннексирует, а с другой – Трамп рассказывает о планах "забрать" Гренландию, Панаму, Канаду.

– Так что нам делать? Ждать еще почти четыре года, пока Трамп не уйдет из Белого дома? Об импичменте говорят, но, похоже, это еще далекая перспектива – по крайней мере, до выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем году, вряд ли что-то изменится. По-вашему, есть шанс на изменение ситуации быстрее?

– Начнем с главного – что нам делать? Позиция Украины уже формируется, и, по моему мнению, она абсолютно правильна. Ее следует последовательно отрабатывать вместе с европейскими партнерами, особенно в сфере оборонно-промышленного сотрудничества. За последнюю неделю состоялось пять встреч коалиции по производству военной продукции. Программы по производству техники, вооружения, боеприпасов активизируются. Европа работает, и нам следует быть максимально интегрированными в этот процесс. Сейчас завершается переформатирование власти: приход Мерца в Германии, Карни в Канаде – это уже серьезные сигналы. И как сказал Карни: "Мы испытали шок американской измены и теперь должны строить Канаду навсегда". Канадцы уже ясно дали понять, что не воспринимают Трампа. То же происходит и в Европе – там доминируют антиамериканские настроения.

Главное – Европа и Канада четко понимают: главная угроза – это московский фюрер. А что касается Трампа, то на него стоит смотреть как на хулигана. От него нужно дистанцироваться – экономически, политически, дипломатично. Грубо говоря, пусть говорит что хочет, потому что в конце концов он дойдет либо до импичмента, либо до того, что его вынесут из кабинета сами американцы. Хотя бы этого не хотелось – это не в американской традиции, но риски остаются. Пока что говорить об импичменте рано. Вы правильно говорите, это скорее тема для маневров в Конгрессе. Но для нас главное сейчас не ждать импичмента, а работать с Европой, развивать общую оборонную систему, согласовывать позиции.

– На это нужно время, которое Путин вряд ли нам предоставит…

– А время всегда будет нужно. Я много раз убеждался в одном: если не начнешь делать, то времени никогда не хватит. Надо просто идти вперед, шаг за шагом, достигая малого, большего и еще большего результата. Так формируется успех. И эта дорога нам уже ясна: совместно с Европой, с Канадой, при лидерстве Великобритании, Франции, Германии – мы создаем автономную систему безопасности. Это уже происходит. Вернется ли Америка в этот лагерь? Если не при Трампе, то при следующем президенте. И это тоже будет хорошо. Наконец США сегодня для нас – ресурсная база. Но мы должны прекратить участие в бессодержательных переговорах с Вашингтоном, которые дают повод для мародерства. Посмотрите: Трамп больше говорит о сделках, о полезных ископаемых, чем о войне и мире. Для него главное – доллар, выгоду. Он не хочет строить справедливый бизнес или партнерство с Украиной.

– Путин и это очередное объявленное перемирие с 8 по 11 мая. Как вы думаете, что за этим стоит? Он действительно боится украинских дронов во время парада, чтобы не испугать Си Цзиньпина? Или, возможно, снова пытается дать Дональду Трампу шанс подать Россию как главного "миротворца "?

– И то, и другое. А еще для него это способ просто тянуть время. Ему нужно затянуть ситуацию. Но следует понимать, что московский фюрер не хочет ни одного настоящего перемирия. Он не стремится к досрочному миру. Он просто обманывает голову Дональда Трампа и пытается выиграть время, чтобы продолжать войну. Эти заявления не более чем прикрытие. Мол, обеспечение безопасности для парада или для своих сателлитов только повод. В эти же дни он продолжает диверсионные операции на фронте, как это уже было, например, на Пасху. И важно, чтобы Украина вместе с Европой доносила это до Вашингтона: Путин действует коварно и никакого намерения к длительному перемирию у него нет.