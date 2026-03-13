'Мы пересекли Рубикон': сенатор США призвала к решительным действиям против России, которая помогает Ирану атаковать американские войска. Видео

Разведывательные службы США заявили, что Россия помогает Ирану в войне с США, предоставляя разведданные для атак по американским военным целям. Однако Вашингтон вместо того, чтобы реагировать на это сотрудничество двух диктатур, что приводит к потерям вооружений и американских военнослужащих, ослабляет санкции против российской нефти.

Видео дня

Об этом заявила сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин, выступая в Конгрессе. Она уверена: точка невозврата, после которой невозможно игнорировать антиамериканские действия Москвы, уже перейдена, США должны отреагировать со всей решимостью.

В Конгрессе требуют решительной реакции на сотрудничество Москвы и Тегерана

Элисса Слоткин заявила о необходимости реагирования со стороны США на помощь Москвы Тегерану в атаках на американские военные цели на Ближнем Востоке.

"Есть сообщения в прессе о том, что россияне помогают атаковать американские корабли и самолеты. И я просто надеюсь, что мы все можем быть на одной волне. И конечно, в Европе вы понимаете угрозу России. И если Россия помогает уничтожать войска США – мы пересекли Рубикон. Мы переживаем другую ситуацию и нам нужно принять решительные меры по этому поводу", – подчеркнула она.

Зато действующая администрация президента США действует с точностью до наоборот, не только не наказывая Россию за действия против американской армии, а наоборот – фактически поощряя ее к продолжению этих действий. Ведь РФ не только имеет возможность "подлатать" свою истощенную экономику, но и получает выгоду от сокращения американской поддержки Украины на фоне войны на Ближнем Востоке.

"Вместо этого (решительных мер в ответ на помощь Москвы Тегерану. – Ред.) мы даем им льготы на нефть, они зарабатывают много денег, и все оружие и все системы, которые нам нужны для этой войны – это то, что мы бы иначе дали Украине для самозащиты. Итак, я надеюсь, что мы все в этом комитете на двухпартийной основе согласны, что ситуация с беспилотниками в этой войне и ситуация с Россией, которая помогает потенциально уничтожать американские силы и атаковать наше оружие и наши системы, наши корабли – полностью новая. Нам нужно адаптироваться к этой новой реальности", – подчеркнула Слоткин.

Чем Москва помогает Тегерану в войне с США

Некоторое время назад американские медиа со ссылкой на источники в разведывательных службах США сообщили о значительном усилении сотрудничества между РФ и Ираном на фоне обострения на Ближнем Востоке.

В частности, по данным Bloomberg, речь идет о передаче Москвой Тегерану разведывательных данных для ударов по американским войскам. И КСИР использует эту информацию для немедленных атак.

Так, после закрытого брифинга разведки по Ирану сенатор от Демократической партии США Ричард Блументаль заявил, что Россия, вероятно, помогает Тегерану "активно и интенсивно — разведданными и, возможно, другими средствами" .

В то же время и президент США Дональд Трамп, и представители его окружения не верят в такое сотрудничество или в то, что российские разведданные могут помочь Ирану более успешно атаковать американские военные объекты. В качестве аргумента в пользу отсутствия такого сотрудничества в Белом доме приводят слова российского диктатора Владимира Путина, который на вопрос, помогает ли Россия убивать американских военных, ответил отрицательно.

"Россияне сказали, что они не передают такую информацию — по крайней мере так они заявили. Мы можем принять это к сведению. Это лучше спросить у разведки. Но будем надеяться, что они действительно этого не делают", — говорил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Передачей разведданных сотрудничество Москвы и Тегерана, похоже, не ограничивается. Годами Россия "расплачивается" с Ираном за полученные технологии для массового производства "Шахедов" передачей "чувствительных военных знаний". Особенно интенсивным этот процесс стал после начала американо-израильской операции против Ирана.

Так, по мнению бывшей высокопоставленной американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, которая сейчас работает в Центре новой американской безопасности, опыт войны против Украины уже влияет на тактику Ирана.

"Эти уроки усваивались на протяжении всей войны в Украине, но теперь мы видим их последствия в реальном времени", — сказала она.

В частности, Кендалл-Тейлор считает, что Иран мог позаимствовать у России тактику ударов по нефтяной инфраструктуре, чтобы нанести максимальный экономический ущерб противнику. Кроме того, Тегеран, похоже, использует российский опыт противодействия противодействия американским системам вооружения в Украине, в частности ракетам Patriot и тактическим ракетам ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что российские власти во главе с Путиным всячески открещиваются от помощи Ирану, в Тегеране о помощи России и Китая в войне с США и Израилем заявили еще неделю назад. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, помощь Москва оказывает Тегерану "по многим направлениям".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!