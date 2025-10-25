'Мы отомстим': во Франции заключенные угрожали смертью Николя Саркози в тюрьме, делом занялась прокуратура

Экс-президент Франции Николя Саркози, который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме Ла-Санте в Париже, получил смертельные угрозы от заключенных. Это произошло вскоре после его прибытия в учреждение 21 октября 2025 года.

Видео дня

Прокуратура французской столицы оперативно открыла расследование по факту угроз смертью и перевела некоторых заключенных в другие следственные изоляторы. Об этом сообщает BFM TV.

Саркози столкнулся с угрозами

Трое заключенных в тюрьме Ла-Санте в Париже были изолированы в связи с этим делом. Кроме того, в тюрьме провели обыск и изъяли два мобильных телефона.

В свою очередь сам Саркози намерен подать гражданский иск, а со стороны правоохранительных органов были приняты меры для обеспечения безопасности бывшего президента. Кроме перевода заключенных в другие изоляторы речь идет о назначении вооруженных сотрудников спецподразделения полиции в качестве телохранителей, круглосуточно охраняющих его в тюрьме.

Новое судебное дело

Двое из трех заключенных тюрьмы Ла-Санте, обвиняемых в угрозах смертью Николя Саркози, предстанут перед судом 19 декабря. Также их переведут в другие следственные изоляторы.

Следственный судья принял 24 октября принял решение предъявить обвинение трём лицам, угрожавшим убийством бывшему президенту после того, как он вошёл в тюрьму. Двое других, которые должны были явиться в суд немедленно, предстанут перед судом 19 декабря. Им предоставлено время для подготовки защиты.

"Мы отомстим за Каддафи, мы всё знаем о Саркози", – было одной из угроз, высказанных заключённым в адрес Саркози в первую ночь в тюрьме Ла-Санте.

Одного из заключенных обвиняют в неоднократных угрозах Саркози смертью, в частности, заявляя, что "ему (Саркози) придётся несладко в тюрьме". Эти угрозы, записанные на телефон, транслировались в социальной сети TikTok. Это преступление карается 3 годами тюремного заключения и штрафом в размере 45 тыс. евро. Мужчин также обвиняют в сознательном хранении и извлечении выгоды из мобильного телефона, а также в преступлении, связанном с незаконной передачей предмета задержанному. Ему грозит, помимо прочего, до 5 лет лишения свободы.

Другой задержанный обвиняется в соучастии в пособничестве или подстрекательстве к угрозам убийством в адрес Саркози путём разрешения использовать свой мобильный телефон для съёмки и распространения видео с угрозами. Ему грозит 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро.

Что известно о судебном приговоре Саркози

Саркози был вынесен приговор за получение миллионов от режима диктатора Ливии Муаммара Каддафи для финансирования его предвыборной кампании 2007 года. Бывший президент отрицает все обвинения и назвал решение суда "пародией на правосудие" и готовит апелляцию.

Его жена Карла Бруни также сталкивается с юридическими проблемами. В июне ей предъявили обвинение в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу. Французские прокуроры утверждают, что Бруни могла пытаться повлиять на бизнесмена Зиада Такиеддина, который утверждал, что доставлял наличные из Триполи предвыборной команде Саркози. Она отрицает какие-либо нарушения закона, а дата суда еще не назначена. Известно, что Бруни грозит до 20 лет заключения.

Напомним, 21 октября утром бывший президент Франции покинул свой дом в Париже, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте, где он будет отбывать наказание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую политическую позицию по войне в Украине занимает Николя Саркози и почему его называют "другом Путина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!