'Мы не просили их воевать': у Орбана отличились новым заявлением о поддержке Украины

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан не согласился с мнением, озвученным многими в Европе, что Украина также борется за европейскую безопасность в своей войне против России. По его словам, украинцев об этом никогда не просили, а Европа должна укреплять собственную безопасность.

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Об этом Орбан заявил в интервью CNN, передает Telex. Он утверждает, что Украина воюет только за себя, и подчеркнул, что Венгрия не хочет конфликта с Россией.

"Венгерская позиция является уникальной. Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим противостоять России. Украинцы делают свое дело, это не европейский вопрос", – сказал политик.

Он отметил, что Венгрия поддерживает идею о том, что Европа должна укреплять собственную оборону и увеличивать свои военные расходы.

"На данный момент дебаты в Европе идут вокруг вопроса: вооружить Украину или вооружиться самим. Позиция Венгрии очень четкая: мы не должны защищать себя руками Украины, потому что это приведет к конфронтации с Россией, чего мы не хотим, но вместо этого мы должны укреплять европейские армии, чтобы мы могли защитить себя в случае необходимости", – заявил Орбан.

По его словам, "не реалистично" бояться, что Россия нападет на страны-члены НАТО, потому что "НАТО намного сильнее России, и если мы сможем увеличить наши расходы на оборону, мы, европейцы, будем намного сильнее".

О войне в Украине и переговорах

Комментируя тот факт, что наша страна, на которую напала РФ, не капитулировала и ведет войну против агрессора, он сказал, что "это решение украинцев, и мы увидим, каким будет результат этой стратегии".

"Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы людей покинули страну, они потеряли финансовую независимость. Именно поэтому премьер-министр Венгрии пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что время не на его стороне и что было бы лучше, если бы он тоже искал пути урегулирования", – заявил Балаж Орбан.

Он также убежден, что и украинцы, и россияне хотят, чтобы война продолжалась, и обе стороны "имеют свои аргументы". По его словам, обе страны считают, что время работает на них, и им лучше продолжать воевать.

Советник венгерского премьера высказал мнение, что для прекращения вооруженного конфликта нужны нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы связи. Он считает положительным то, что между США и Россией есть прямая связь, и то, что состоялись прямые переговоры между украинцами и россиянами.

О будущем Украины в НАТО и ЕС

Высказался советник Орбана и относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что это были бы огромные расходы, а у европейцев нет денег. Европейская конкурентоспособность находится на низком уровне, и если Украина будет принята в ЕС без прекращения войны и без соглашения между Западом и Россией, это приведет к конфликту и война станет неизбежной.

Балаж Орбан отметил, что сейчас никто не говорит о длительном процессе вступления и переговоров о членстве Украины в ЕС, как это было с интеграцией Венгрии и других восточноевропейских стран. Вместо этого, говорит он, все считают, что это должно быть быстрое "геополитическое решение".

"Сейчас не время об этом говорить. Для многих людей это должно быть неприятно, потому что раньше Украине обещали членство в НАТО, а теперь оказывается, что они не могут быть членами НАТО", – сказал Балаж Орбан, добавив, что "с реалистичной точки зрения, это, очевидно, всегда было так, и то же самое касается членства в ЕС".

В целом, по его словам, вступление Украины в ЕС не может произойти, поскольку это будет иметь "разрушительные последствия" для будущего Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, неделей ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление относительно войны России против нашего государства. Он утверждает, что Украина уже якобы проиграла, а вместе с ней и Европа.

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