"Мы не можем каждый раз звонить в Вашингтон": Сикорский предложил создать "Европейский легион" с участием украинских ветеранов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает к созданию объединенного "Европейского легиона". Он предлагает привлекать в него, в частности, украинских ветеранов после завершения войны с Россией.

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Об этом он заявил в интервью Ekathimerini. Это связано с тем, что фокус США смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона, а Дональд Трамп требует от европейских союзников увеличить собственные оборонные усилия.

Что предлагает Сикорский

По его словам, "Европейский легион" – это специальная постоянная сила, в которую могли бы вступать опытные военные профессионалы, в частности, украинские ветераны после завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что "Европейский легион" не является альтернативой Североатлантическому альянсу.

"Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность. Мы не можем звонить в Вашингтон каждый раз, когда у нас во дворе возникает пожар – будь то обычная угроза или Москва, использующая миграционные потоки из Африки и Ближнего Востока против ЕС", – считает он.

Необходимость усиления безопасности глава МИД Польши объяснил тем, что Кремль уже ведет гибридную войну против Европы, атакуя критически важную инфраструктуру, проводя диверсии, масштабные кибератаки, а также тем, что беспилотники попадают в воздушное пространство стран Евросоюза.

Он также добавил, что долгосрочный мир невозможно заключить без Украины, призвав обязательно предоставить Киеву и ведущим странам Европы места за столом переговоров.

Напомним, ранее Радослав Сикорский пригрозил пересмотреть выделение Варшавой 50 миллионов долларов в год на Starlink Илона Маска для Украины. В правительстве Польши продолжают выражать недовольство в связи с новыми ограничениями на роуминг, введенными SpaceX и которые должны вступить в силу для польских абонентов в этом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA, глава польского МИД заявлял, что дискуссия о вероятности сбивания российских ракет над Украиной не должна стать заложницей партийного соперничества. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы не ждать их возможного приближения к Польше.

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