"Плохо управляемый кусок льда": Трамп снова заговорил о Гренландии

Президент США Дональд Трамп, похоже, снова обратил внимание на Гренландию, в очередной раз выразив разочарование в отношении НАТО. Глава Белого дома заявил, что дипломатические последствия войны с Ираном разоблачили разрывы в связях Вашингтона с Альянсом.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Последний раз, как отмечается, американский президент очень активно начал комментировать Гренландию.

"НАТО не было, когда оно нам были нужно, и их не будет если мы снова в них будем нуждаться. Запомните Гренландию, этот большой и плохо управляемый кусок льда", – написал он.

Почему Трамп снова взялся за Гренландию

В свою очередь, телеканал CNBC информирует, что последний раз такая критика появилась после того, как американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня после более месяца боевых действий с Ираном. Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за то, что они не присоединяются к США и Израилю, говоря, что его призыв к действиям был "замечательным испытанием", одновременно угрожая покинуть Альянс.

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я тогда сказал: "До свидания!", – сказал он.

В январе глава Белого дома заявлял, что он и генсек НАТО Марк Рютте достигли"рамок будущего соглашения по Гренландии". В то же время аналитик Geopolitical Strategy Майкл Феллер, заявил, что Минобороны США зафиксировало утечки информации о новой военной деятельности в Гренландии, когда Вашингтон проводил переговоры с Данией по строительству трех военных баз на острове.

Напомним, ранее Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по НАТО. Причиной стали действия стран Европы, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

