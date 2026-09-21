"Мы хотим перевернуть страну": в "АдН" призвали Мерца уйти в отставку

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца уйти в отставку после результатов местных выборов. Он назвал итоги голосования в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине "катастрофическими" для Мерца и его партии.

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В то же время Хрупалла заявил, что АдН намерена войти в правительство, поскольку, по его мнению, граждане хотят перемен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Хрупалла призвал Мерца уйти в отставку

Как отметил Хрупалла в интервью Deutsche Welle, результаты выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине 20 сентября стали сокрушительным поражением для Мерца и Христианско-демократического союза (ХДС).

По предварительным данным, ХДС в Мекленбурге-Передней Померании набирает 4,9% голосов и рискует не пройти в местный парламент. В Берлине партия занимает второе место после Левой партии, лишь немного опережая АдН.

"Это также сокрушительное поражение для Мерца на посту канцлера. Я бы ожидал, что он извлечет уроки из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбурге-Передней Померании, и подаст в отставку. Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна", – заявил Хрупалла.

АдН заявила о намерении войти в правительство

По словам Хрупаллы, АдН занимает первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38% голосов.

Действующий премьер-министр земли Мануэла Швезиг и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по его словам, заняли второе место с 35,4% голосов.

"Как победители выборов, получившие мандат на управление, мы, конечно же, предложим переговоры другим партиям. И мы увидим, захотят ли они прятаться за своим брандмауэром", – сказал сопредседатель АдН.

Хрупалла заявил о желании "перевернуть государство"

Политик также заявил, что рейтинги АдН будут продолжать расти, поскольку, по его мнению, "граждане хотят перемен".

Хрупалла считает, что партия в конечном итоге войдет в правительство, а для этого, по его словам, нужно лишь терпение.

"И мы готовы. Мы хотим перемен. Мы хотим снова перевернуть государство с ног на голову", – добавил Хрупалла.

Как сообщал OBOZ.UA, неутешительные результаты Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Мекленбурге-Передней Померании канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил с "катастрофой". Он признал необходимость реформ и "движения страны вперёд".

"Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед", – заявил глава ФРГ в штаб-квартире ХДС в Берлине вечером в воскресенье, 20 сентября.

Канцлер подчеркнул, что "Германия способна к реформам". Он считает, что успех дальнейших законодательных изменений "не только улучшит нашу совместную жизнь, но и изменит к лучшему наше восприятие самих себя и наш имидж в мире".

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