'Мы достигли большего, чем кто-то мог представить': Трамп в обращении к нации похвастался успехами США, но не упомянул Украину и Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне активизации американских войск у берегов Венесуэлы. Вопреки многочисленным ожиданиям американский лидер не упомянул в своей речи эту страну Латинской Америки, а сосредоточился на экономических достижениях.

Также не обошлось без традиционной критики в адрес бывшей администрации Белого дома. Обращение Трампа транслировал американский телеканал Fox News.

Ни слова об Украине и Венесуэле

В своей речи американский президент не затронул тему российско-украинской войны, о которой говорит фактически при каждом выступлении или общении с журналистами. Более того, Трамп даже не упомянул переговорный процесс американской делегации с представителями Украины и России.

Также без внимания осталась Венесуэла, которая накануне выступления Трампа была в центре внимания мировых СМИ. Накануне президент Соединенных Штатов сделал ряд громких заявление по теме Венесуэле, однако в обращении 18 декабря оставил эту страну без внимания.

Ключевые тезисы Трампа

Трамп заявил, что за 11 месяцев его второго срока он исправил ситуацию, которая "досталась ему в наследство". Президент США расхвалил экономические успехи своей администрации, заявив, что ему удалось добиться значительного прогресса в снижении цен, несмотря на широко распространенное недовольство избирателей ростом стоимости жизни.

Начав свою речь с резкой и привычной критики политики эпохи Байдена, Трамп отметил свою тарифную политику и ужесточение иммиграционной политики, одновременно объявив о "военных дивидендах" в размере 1776 долларов для военнослужащих.

Также он похвастался "рекордным набором новобранцев" в армию под своим руководством, добавив, что в прошлом году, при Джо Байдене, армия зафиксировала одни из худших показателей ежегодного набора в истории армии США.

"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за 48 лет, а цены беспрецедентно высокими. Теперь они снижаются. Зарплаты растут, открываются новые рабочие места, мы привлекаем новые инвестиции. Всего за один год мы достигли большего, чем кто-либо мог себе представить. Нам просто нужен был новый президент", – рассказал Трамп.

Что предшествовало

Накануне запланированного выступления Трампа у берегов Венесуэлы была зафиксирована повышенная активность американских войск. Поэтому многие аналитики прогнозировали, что именно эта тема станет ключевой в обращении американского президента.

В американском воздушном пространстве были замечены истребители McDonnell Douglas T-45C Goshawk с военной морской базы A Naval Air Station. Также американцы подняли транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules, летающий радар РЛС Lockheed-Martin Tethered Aerostat Radar System и минимум три истребителя Dassault Mirage F1CR.

Кроме того, накануне выступления Трампа в воздухе находился Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня" – воздушный командный пункт для высшего руководства США в случае ядерной войны или разрушения наземных структур управления.

Напомним, Трамп объявил о введении полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки. По его словам, давление на Каракас будет только расти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правительство США 11 декабря объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

