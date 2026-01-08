Может составить конкуренцию США: военная мощь Китая угрожает воздушному господству Запада в Тихом океане – The Times

В течение последних 5 лет Китай создал значительное количество истребителей-невидимок и высокоточных ракет большой дальности. Такое наращивание потенциала может поставить под угрозу господство Запада в Тихом океане.

Об этом сообщает издание The Times. Согласно исследованию, на которое ссылается издание, Народно-освободительная армия Китая в настоящее время имеет широкий спектр авиационных и ракетных средств.

Такое вооружение может представлять угрозу американским кораблям и авиабазам на расстоянии более 1000 километров. В случае возможного конфликта вокруг Тайваня это, по оценкам авторов, может поставить под сомнение воздушное превосходство США

Издание отмечает, что поставщики НОАК ежегодно производят около 120 истребителей-невидимок 5 поколения J-20A. Это более чем вдвое превышает объемы закупок ВВС США их аналога F-35. Кроме этого, Китай ежегодно закупает около 100 истребителей J-16.

В отчете RUSI также отмечается, что ракеты PL-15 и PL-17 имеют большую дальность поражения, чем любые ракеты, созданные в США, России или Европе. Во время недавней напряженности между Индией и Пакистаном ракета PL-15, которая находится на вооружении пакистанских ВВС, сбила индийский истребитель Rafale с дистанции почти 193 километра.

Аналитики указывают, что Китай имеет тысячи баллистических и крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также зенитные ракеты большой дальности, размещенные на сотнях современных истребителей пятого поколения.

Модернизация Народно-освободительной армии Китаястала ключевой политикой президентства Си Цзиньпина. Издание отмечает, что ранее Пекин делал ставку преимущественно на численность армии, однако после поражения Ирака в войне с США в 2003 году китайское руководство осознало необходимость изменений для конкуренции с американскими вооруженными силами.

Сейчас численность личного состава китайской армии составляет около 2 миллионов человек, половина из которых служит в сухопутных войсках. В то же время китайский военно-морской флот уже имеет больше кораблей, чем ВМС США. Однако в его составе только 3 авианосца против 11 у американского флота. При этом китайские авианосцы действуют только в западной части Тихого океана, тогда как ВМС США имеют глобальное присутствие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Китае превратили в арсенальный корабль обычное коммерческое грузовое судно – теперь 97-метровый контейнеровоз ZHONGDA 79 стал ракетным авианосцем. Сейчас судно в Шанхае, в акватории государственной верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, которая является дочерней компанией China State Shipbuilding Corporation.

Также в Китае сверхбыстрыми темпами идет разработка истребителя Chengdu J-36 шестого поколения (по западной номенклатуре) – Пекин за последний год сделал уже три прототипа. Для сравнения, в США обещают поднять в небо свой Boeing F-47 только в 2028 году.

