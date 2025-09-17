Может осуществлять вертикальный взлет: в Чехии представили дрон-перехватчик JWI-4000, способный уничтожать 'Шахеды'. Фото

В современных условиях воздушной войны беспилотные летательные аппараты стали важным элементом конфликтов. Особое внимание приобретают системы, способные перехватывать и уничтожать вражеские дроны, которые активно используются в боевых действиях.

Ответом на эту угрозу стал чешский дрон-перехватчик JWI-4000, представленный компанией LPP s.r.o. Об этом сообщил военный обозреватель @praisethesteph.

Характеристики JWI-4000

Дрон имеет складное фиксированное крыло, что позволяет почти вертикальный взлет. При необходимости аппарат может оснащаться дополнительным ускорителем RATO. Система сочетает компактные размеры, высокую скорость, современные сенсоры, мощную силовую установку и интегрированный искусственный интеллект.

Для поражения целей применяется направленная осколочная боевая часть массой до 1,5 кг. Максимальная высота полета дрона – 4 000 метров, а продолжительность пребывания на этой высоте – до 20 минут. Электрический двигатель с канальным вентилятором позволяет развивать скорость до 300 км/час.

JWI-4000 работает полностью автономно, используя алгоритмы искусственного интеллекта для поиска и уничтожения целей. По информации военных обозревателей, дроны MTS уже серийно производятся и поставляются в Украину. Вероятно, JWI-4000 может быть развернут в боевых условиях или уже применяется на украинском фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в британском городе Суиндон (графство Уилтшир) планируют открыть новый крупный завод по производству дронов. Его построит и будет управлять предприятием португальский производитель беспилотников Tekever. Площадка площадью 254 000 квадратных футов будет поддерживать полный жизненный цикл производства дронов – от быстрого прототипирования до производства, исследований и разработок.

Ранее было объявлено о том, что Португалия передаст Украине беспилотники Tekever AR3 для поддержки наземных и морских операций. Поставки финансировал Международный фонд Великобритании.

