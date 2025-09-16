В Британии откроют большой завод по производству дронов, которые зарекомендовали себя на войне в Украине

В 2026 году в британском городе Суиндон (графство Уилтшир) планируют открыть новый крупный завод по производству дронов. Его построит и будет руководить предприятием португальский производитель беспилотников Tekever.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании. Площадка площадью 254 000 квадратных футов будет поддерживать полный жизненный цикл производства дронов – от быстрого прототипирования до производства, исследований и разработок.

Новый завод Tekever станет его четвертым объектом в Великобритании и крупнейшим на сегодняшний день. Впервые основное производство беспилотной авиационной системы AR5 будет происходить в Великобритании, одновременно расширяя работу над платформой AR3.

"Расширение Tekever принесет в Суиндона высококвалифицированные рабочие места и ведущее мировое производство дронов, одновременно укрепляя цепи поставок оборонной продукции. поддерживая оборонную промышленность Великобритании, мы укрепляем как нашу экономику, так и национальную безопасность", – сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

В правительстве добавили, что в мае премьер-министр Кир Стармер объявил о дополнительных инвестициях Королевских ВВС в размере 19 миллионов фунтов стерлингов в беспилотники AR3 StormShroud компании Tekever, подчеркнув правительственную поддержку отечественных оборонных технологий.

Что известно о дронах Tekever

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Великобритания приобрела беспилотники Tekever на сумму примерно 270 миллионов фунтов стерлингов для предоставления Украине. Эти беспилотники широко применяются для уничтожения высокосовременных российских систем противовоздушной обороны.

В Украине активно используются комплексы AR3 и AR5, которые постоянно совершенствуются благодаря обратной связи от украинских специалистов. Об этом на Defense Innovation Forum 2025 рассказал представитель компании.

По его словам, ситуация на российско-украинском фронте является самой сложной в сфере радиоэлектронной борьбы в истории. Это стало стимулом для разработки новых технологических решений, которые повышают устойчивость дронов к вражескому РЭБ, глушению сигналов GPS и спуфингу, пишет "Милитарный".

AR3

Беспилотник AR3 предназначен для ведения разведки на море и на суше с возможностью вертикального взлета и посадки. Он имеет размах крыльев 3,5 м, длину 1,9 м и массу 25 кг. Полезная нагрузка составляет 4 кг.

В версии с вертикальным взлетом и посадкой дрон может находиться в воздухе до 8 часов, а при запуске с катапульты – до 16 часов. Максимальная высота полета составляет 3600 м, радиус связи – 100 км, а крейсерская скорость варьируется от 75 до 90 км/ч.

AR5

AR5 – это дрон оперативно-тактического уровня, который также предназначен для ведения разведки на море и на суше. Он имеет размах крыльев 7 м, длину 4 м и массу 170 кг. Дрон может нести полезную нагрузку весом до 50 кг.

Продолжительность полета достигает 20 часов, а крейсерская скорость составляет до 100 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году было объявлено о том, что Португалия передаст Украине беспилотники Tekever AR3 для поддержки наземных и морских операций. Поставка финансировалась Международным фондом Великобритании.

