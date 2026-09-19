"Мир становится опаснее": в США назвали возможные сроки устранения дефицита ракет Patriot

США и союзники по НАТО ищут возможности передать Украине ракеты для системы Patriot – для защиты от российских ударов зимой. Задача эта не из простых, ведь эти перехватчики сейчас в дефиците.

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Основная причина заключается в нехватке производственных мощностей для выпуска новых противоракет. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер.

Что сказал Витакер

По словам представителя США при НАТО, США вместе с союзниками ищут доступные ракеты-перехватчики Patriot для Украины.

"Мы очень активно работаем в рамках инициативы PURL, которая также обеспечивает Украину ракетами Patriot – перехватчиками PAC-3… Спрос превышает предложение, и нам придется действительно копнуть глубоко – Соединенным Штатам, но, что еще важнее, и союзникам – и найти способ, чтобы Украина могла защищаться зимой", – отметил дипломат.

При этом он не уточнил, какие именно страны-союзники должны взять на себя эту миссию.

Причина возникновения проблем с поставками ракет заключается не в том, что союзники вложили мало средств в PURL. Ракет не хватает из-за нехватки соответствующих производственных мощностей.

"Это приводит к тому, чтоимеющихся запасов недостаточно для нынешней ситуации в мире. Думаю, еще более важным является глобальная обстановка в сфере безопасности, в которой мы находимся: мир стал опаснее", – подчеркнул постоянный представитель США.

Решение Витакер видит в наращивании производственных мощностей как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

"Я также работаю над возможностями совместного производства – и с украинцами, и с нашими союзниками по НАТО. В то же время мы шире смотрим на интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. Думаю, необходимо определенное сочетание всего этого", – подчеркнул дипломат.

Витакер считает, что трансатлантическое сотрудничество в оборонной промышленности и наращивание производственных мощностей дадут результат через несколько лет.

"Через два года мы окажемся в гораздо лучшем положении, когда все эти инициативы начнут давать результат: важная работа, которую проводит Пентагон, наша работа с Украиной и работа с нашими союзниками по НАТО", – заявил Витакер.

Он добавил, что в настоящее время обсуждается идея совместного производства ракет для Patriot в Чехии.

"Все готовы инвестировать, готовы заключать соглашения. Однако такие вещи не создаются за одну ночь. Это не то же самое, что срубить дерево и отправить его", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях появилась информация, что США готовы согласовать передачу Украине ракет для Patriot из Германии.

Также Польша может предоставить Украине ракеты для Patriot.

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