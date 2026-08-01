Миграционный кризис пошел на спад? Испания вернула в Марокко более 48 тыс. мигрантов

Испания заявила о значительном ослаблении миграционного кризиса в анклаве Сеута. Из более чем 50 тысяч человек, нелегально попавших на территорию страны во время массового прорыва из Марокко, уже более 48 тысяч вернулись обратно.

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Об этом пишет El País. Издание ссылается на Министерство внутренних дел Испании.

Большинство мигрантов уже покинули Сеуту

По данным испанского МВД, с начала кризиса в страну незаконно прибыли около 50 тысяч мигрантов.

При этом 48,3 тысячи из них уже добровольно вернулись в Марокко, поэтому сейчас в Сеуте остаются менее двух тысяч мигрантов.

В пятницу марокканские власти фактически остановили массовый поток нелегалов через пограничный пункт Фнидек, что привело к почти полному прекращению миграционного наплыва.

Мадрид уверяет, что Шенгену ничего не угрожает

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что целостность Шенгенской зоны "абсолютно гарантирована", и призвал прекратить, по его словам, "намеренное нагнетание ситуации" вокруг событий в Сеуте.

Он подчеркнул, что опасения относительно распространения миграционного кризиса на другие страны Европейского Союза не соответствуют реальному положению дел.

Несмотря на сокращение миграционного потока, Италия не отказалась от решения временно ввести пограничный контроль на морском и авиасообщении с Испанией. Новый режим вступит в силу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца.

В свою очередь Франция объявила о пятикратном увеличении численности пограничников на границе с Испанией.

В то же время в Брюсселе заявляют, что пока не фиксируют перемещение мигрантов из Сеуты в материковую часть Европы или другие страны ЕС.

Кризис стал крупнейшим за последние годы

Нынешний наплыв мигрантов стал самым масштабным кризисом в Сеуте за последние годы. За короткое время с территории Марокко в испанский анклав попали более 50 тысяч человек, преимущественно молодых марокканцев.

Издание отмечает, что масштабы этого кризиса примерно в пять раз превысили аналогичные события 2021 года, когда резкое обострение отношений между Испанией и Марокко также привело к массовому прорыву мигрантов через границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

После массового наплыва мигрантов в Сеуту через границу с Марокко в Испании в анклав был введён военный контингент. Власти города заявили, что всего за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем. В результате столкновений есть погибшие.

Из-за резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

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