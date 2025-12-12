МИД Германии вызвал на ковер российского посла: в чем причина

Российского посла в Германии Сергея Нечаева срочно вызвали в Министерство иностранных дел страны. От него требуют объяснений относительно масштабной кибератаки и кампании по дезинформации во время федеральной избирательной кампании, в чем подозревают ФСБ.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии Мартин Гизе во время брифинга в ведомстве. Анализ немецкой разведки способен доказать вину Москвы в "шпионаже и кибератаках, включая попытки саботажа".

Между Берлином и Москвой усиливается напряжение

Гизе заявил, что дипведомство установило причастность к этому московского аналитического центра – Центра геополитической экспертизы – и Движения двуглавого орла, которых поддерживает ГРУ.

"Мы можем четко приписать кибератаку на немецкую службу управления воздушным движением в августе 2024 года хакерскому коллективу APT 28, также известному как Fancy Bea. Наши разведывательные данные доказывают, что российская служба военной разведки ГРУ несет ответственность за эту атаку. Во-вторых, окончательно заявляем, что Россия через кампанию Storm 15 пыталась повлиять и дестабилизировать внутренние дела Федеративной Республики Германия, в частности последние федеральные выборы", – проинформировал дипломат.

Анализ выявил, что на различных платформах распространялись сгенерированные искусственным интеллектом якобы расследовательские материалы, видеоряды, псевдожурналистские веб-сайты и вымышленные показания.

Поэтому Нечаева вызвали в МИД, где "дали понять", что для Москвы такие действия будут иметь негативные последствия.

"Это целенаправленное манипулирование информацией является частью многочисленных российских действий, направленных на подрыв доверия к демократическим институтам и процессам в Германии. Россия представляет вполне реальную угрозу нашей безопасности не только из-за своей агрессивной войны против Украины, но и здесь, в Германии. Мы абсолютно уверены в результатах. И российскому послу они, безусловно, тоже были понятны – ему не нужны длительные доказательства, чтобы понять, о чем идет речь. Мы можем это доказать, это твердые доказательства. Это однозначно, несомненно подтверждено", – сказал Гизе.

Немецкий МИД из-за этого принимает ряд контрмер, направленных на прекращение гибридной деятельности России, в частности поддержку новых индивидуальных санкций против гибридных акторов, которые будут включать запреты на въезд, замораживание активов и запрет предоставления экономических ресурсов. Также с января 2026 года Германия вместе с партнерами из ЕС будет контролировать трансграничные поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае нападения на Германию или другого союзника по НАТО немецкое воздушное пространство будет закрыто. Поэтому уже сейчас немецкие специалисты разрабатывают планы по скорейшей подготовке своего воздушного пространства на случай, если стране придется защищаться.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин планирует заняться модернизацией крылатых ракет Taurus. Начало производства улучшенных моделей запланировано на 2029 год, но сначала проект бюджета должен одобрить Бундестаг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!