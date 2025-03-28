А вот где собака порылась. Администрация Трампа не только самая некомпетентная, но и самая коррумпированная в истории США.

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Маск в выигрыше. Новые пошлины Трампа сделают Tesla дешевле конкурентов

После того как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей, акции компании Tesla внезапно взлетели. Еще неделю назад они стоили 216 евро, а к четвергу подскочили до 270 — рост составил 25%. При этом сам Илон Маск накануне говорил о "Армагеддоне" и кризисе из-за падения продаж на 11% в январе.

Рынок воспринял новые пошлины как преимущество Tesla: в отличие от других автопроизводителей, компания Маска собирает все свои машины для американского рынка внутри страны. Поэтому, как объясняет автоаналитик Маттиас Шмидт, продукция Tesla может оказаться более выгодной по цене, чем у конкурентов, которым теперь придется платить больше за детали — даже если они собирают машины в США.

Эксперты консалтинговой компании Bernstein оценили возможные убытки автопроизводителей от новых пошлин в 75 миллиардов долларов в год. Эти затраты в итоге лягут на плечи покупателей, а Tesla в этой ситуации оказывается в заведомо выигрышной позиции.