Маск рассказал о '14 волшебных компьютерах' в правительстве США, которые 'отправляют деньги из ничего'. Видео

Миллиардер Илон Маск, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE), заявил о наличии в кабинетах Вашингтона "волшебных денежных компьютеров", которые "могут делать деньги из воздуха". Таких ПК у разных ведомств не менее 14.

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На вопрос о том, как они работают, самый богатый человек в мире ответил: "Они просто делают платежи". Об этом он заявил в подкасте сенатора Теда Круза, республиканца от Техаса. Разговор был записан в Белом доме, и фрагментом видео Маск поделился в своей соцсети X (Twitter).

Он подписал этот ролик: "Возможно, самое большое мошенничество всех времен".

Круз сам начал этот разговор, вспомнив, что Маск в личной беседе уже говорил ему о "волшебных компьютерах".

"Одна из вещей, о которой ты мне рассказал, это... это то, что ты назвал "магические денежные компьютеры". Расскажи нам, потому что я никогда раньше не слышал об этом", – спросил представитель Республиканской партии.

"Хорошо. Вы можете подумать, что правительственные компьютеры всегда "общаются друг с другом", синхронизируются, суммируют, какие средства куда-то идут. И что они согласованы. И что цифры, которые тебе как сенатору поступают, на самом деле являются реальными цифрами", – начал миллиардер.

"Можно подумать!" – согласился Круз.

"Можно подумать! Но они так не делают. Я не имею в виду, что они тотально ошибаются, но они, вероятно, ошибаются на 5 или 10% в некоторых случаях. Поэтому я называю это "волшебным денежным компьютером": любой компьютер, который может делать деньги из воздуха. Это волшебные деньги", – сказал с улыбкой глава DOGE.

На словах: "Они просто выдают платежи", – он рассмеялся. Чуть позже бизнесмен сказал, что они "просто присылают деньги из ниоткуда".

По словам Маска, такие ПК есть в основном в Министерстве финансов, некоторые – в Министерстве здравоохранения и социальных служб и Министерстве обороны США.

Вероятно, миллиардер имел ввиду средства, траты которых не подсчитываются должным образом, и таким образом хвалил свой Департамент DOGE.

Кстати, под постом на странице Маска в его собственной соцсети практически одни хвалебные комментарии – за сокращение расходов американского бюджета. Но многие американцы (в том числе и на других платформах) интересовались, что именно описывал предприниматель и как это вообще может работать.

Как ранее писал OBOZ.UA, аналитики предполагают, что Илон Маск намерен вложить 100 миллионов долларов в группы, контролируемые политической организацией Дональда Трампа. Речь идет о Make America Great Again Inc., Super PAC и Securing American Greatness.

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