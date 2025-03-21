Лопнуло терпение: Трамп угрожает американцам 20 годами тюрьмы за нелюбовь к Tesla

Протестующие против компании американского миллиардера Илона Маска Tesla могут надолго попасть за решетку. Президенты США Дональд Трамп предупредил, что поджигателей электрокаров и платящих им могут приравнять к террористам.

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Об этом Трамп написал на странице в соцсети Truth Social. "Люди, которых поймают на саботаже Tesla, будут иметь очень высокие шансы попасть в тюрьму сроком до двадцати лет, это же касается и их спонсоров. Мы разыскиваем вас!" – обратился Трамп к протестующим.

Заявление президента США прозвучало после серии погромов в автосалонах, нападений на зарядные станции и подвергшихся электрокарам Tesla, которые произошли в последние недели главным образом в городах США с крепкой поддержкой демократов. Одним из последних таких случаев стал пожар в автоцентре Tesla в Лас-Вегасе, в результате которого было повреждено 5 электрокаров. Таким образом, активисты движения Tesla Takedown выражают протест против участия Илона Маска в деятельности американского правительства и действий возглавляемого им Департамента эффективности правительства (DOGE).

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала такие нападения "нечем иным как внутренним терроризмом". Она пообещала провести расследование и серьезными последствиями для причастных к этим нападениям, их координаторов и спонсоров.

"Рой насильственных нападений на собственность Tesla – это не что иное, как внутренний терроризм. Министерство юстиции уже предъявило обвинение нескольким преступникам в этой связи, в том числе по делам, предусматривающим обвинения с обязательным минимумом заключения в пять лет", – заявила она.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Tesla стала одной из компаний, потерпевших наибольший финансовый удар после инаугурации Дональда Трампа в январе. С начала года акции компании потеряли более 50% своей стоимости. В целом, политические скандалы и макроэкономические вызовы стали ключевыми факторами падения рыночной стоимости компании на 700 миллиардов долларов.

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