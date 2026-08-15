Манипуляция: в ЦПД разъяснили ситуацию с "Резерв+" для украинок в ЕС

Информация о том, что 18-летних украинок обязывают предъявлять мобильное приложение "Резерв+" для получения временной защиты в странах Евросоюза, является манипуляцией. Приведенная информация не соответствует действительности.

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Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там заявили, что это требование не распространяется на тех, кто достиг 18-летнего возраста.

"Решение Совета ЕС 2026/1912 действительно предусматривает проверку военного статуса для отдельной категории заявителей. Но речь идет о новых заявителях на временную защиту после 31 июля 2026 года, которые уже имеют действующие военные обязанности в соответствии с украинским законодательством. Эта норма является гендерно нейтральной и не распространяется на гражданских 18-летних украинок, студенток или других женщин, не имеющих военной обязанности", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что это требование может касаться как мужчин, так и женщин "с соответствующим военным статусом", но не распространяется автоматически на всех 18-летних украинок.

Что предшествовало

Этому предшествовал пост на странице TravelMama Club в Facebook, в котором утверждается, что украинским женщинам без приложения "Резерв+" не предоставляют убежище.

"Обращаю внимание тех, кто собирается в долгий путь в Испанию в поисках убежища!.. Женщинам без "Резерв+" не предоставляют убежище!!! Также начали требовать отметку при пересечении границы с украинской стороны (хотя ее давно уже отменили)", – говорится в сообщении.

Автор поста призвала женщин перед поездкой в Испанию тщательно проверять актуальные требования для оформления временной защиты. По ее словам, подобные случаи могут касаться и других стран ЕС, поэтому украинкам рекомендуют заранее отслеживать ситуацию в выбранной стране.

В посольстве Украины в Испании прокомментировали ситуацию, отметив, что 4 августа 2026 года было обнародовано решение Совета ЕС о продлении режима временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года.

"В соответствии со статьей 2 указанного Решения, с 31 июля 2026 года временная защита будет предоставляться только тем лицам, которые соответствуют требованиям к военнообязанным в Украине и могут предоставить соответствующие подтверждающие документы", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, испанское правительство разрешило учитывать годы, прожитые в стране со статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВПП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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