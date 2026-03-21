Маленькие авианосцы на земле, без башни и с дронами: немецкий эксперт дал прогноз, какими будут танки будущего

Опыт российско-украинской войны коренным образом поменял представление о том, как должна выглядеть современная бронетехника. Эпоха тяжелых танков с массивными башнями постепенно завершается, уступая место высокотехнологичным и модульным системам.

Немецкие эксперты уверены, что в будущем танки заменят малые роботизированные комплексы, менее уязвимы перед атаками БПЛА. Об этом говорится в материале DW.

Конец классической концепции

Директор Немецкого танкового музея в Мунстере Ральф Ратс заявил, что традиционный танк стал слишком уязвим. Массовое применение противотанковых средств и дронов-камикадзе показало, что броня больше не является абсолютной защитой. Основная проблема классических моделей –башня, которая увеличивает силуэт танка, делает его заметной целью и при попадании часто приводит к гибели всего экипажа из-за детонации боекомплекта.

В концепции "танка будущего" башня становится необитаемой или вовсе заменяется дистанционно управляемым модулем. Это позволяет значительно снизить вес машины, повысить её маневренность и, что самое важное, переместить экипаж в защищенную бронекапсулу в корпусе танка.

Оператор БПЛА – новый член экипажа

Одним из самых радикальных изменений в составе экипажа станет появление штатного оператора беспилотников. Если раньше танк полагался только на свои оптические приборы и внешнюю разведку, то теперь он сам становится "авианосцем" в миниатюре.

Оператор внутри танка будет управлять разведывательными дронами, которые обеспечат обзор на 360 градусов и позволят видеть за горизонт или за препятствия. Это решает проблему слепых зон бронетехники в условиях городского боя или сложного рельефа. Кроме того, танки будут оснащаться собственными дронами-камикадзе для поражения целей, находящихся вне зоны прямой видимости пушки.

Цифровизация и "облачное" поле боя

Военный эксперт отмечает, что современный танк перестает быть автономной боевой единицей. Теперь бронетехника становится частью единой цифровой сети. Эксперт подчеркивает важность интеграции искусственного интеллекта, который будет помогать экипажу: автоматически распознавать цели и приоритизировать угрозы, а также управлять системами активной защиты, которые сбивают ракеты и снаряды на подлете.

Несмотря на технологический рывок, перед западными странами встает серьезный вызов. Танки будущего становятся невероятно сложными и дорогими в производстве. Немецкие эксперты отмечают, что Европе необходимо найти баланс между созданием "супертанков" и возможностью их массового производства.

