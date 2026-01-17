Макрон удивил появлением в солнцезащитных очках в Елисейском дворце: что произошло. Фото и видео

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в Елисейском дворце в необычном образе. Глава государства вышел на публику в солнцезащитных очках.

По словам президента, ему придется носить очки от солнца "некоторое время". Об этом сообщает Le Parisien.

Президент "маскирует" глаз

Французский президент появился в очках с синими линзами во время встречи в Елисейском дворце, посвящённой институциональному будущему Новой Каледонии.

"Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придётся носить их некоторое время, так что вам придётся смириться с этим", – объяснил глава государства.

Накануне Макрон появился с покрасневшим правым глазом во время своего новогоднего обращения к Вооруженным силам на военной базе Истр (Буш-дю-Рон). Тогда проблему с глазом у главы государства объяснили лопнувшим сосудом.

В Елисейском дворце уточнили, что красный глаз не представляет угрозы для здоровья. Несмотря на официальные объяснения, некоторые медиа и пользователи соцсетей не удержались от предположений и спекулировали о домашнем насилии.

Такие слухи в сети появились из-за того, что в прошлом году семейная разборка Эммануэле и Бриждит прямо на выходе из самолета попала на видео.

