Мадьяр хочет расширить Вышеградскую группу: назван список желаемых стран

К Вышеградской четверке – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – могли бы присоединиться и другие страны. Идею расширения формата V4 рассматривает глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

Видео дня

Он прокомментировал такую возможность в среду, 20 мая, в Варшаве, выступая на совместной с польским коллегой Дональдом Туском пресс-конференции. Как передает Maszol, Мадьяр пригласил Туска посетить Будапешт и анонсировал, что пригласит также премьеров Чехии и Словакии. Кроме этого, он надеется увидеть их всех в столице Венгрии в конце июня, когда страна будет председательствовать на саммите Вышеградской группы.

Формат V4 должен вернуть себе былую силу и влияние в Европейском Союзе, подчеркнул политик.

"Более того, лично я готов к тому, чтобы мы расширили это вышеградское сотрудничество и на другие страны – возможно, на скандинавские государства, на Австрию, Хорватию, Словению, Румынию или страны Западных Балкан, которые еще не присоединились к Европейскому Союзу.

Сердце Европы бьется в Центрально-Восточной Европе, поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы это продолжалось как можно дольше и чтобы это сердце билось как можно сильнее", – сказал Мадьяр.

Что предшествовало

Как отметили в Euronews, отношения внутри Вышеградской группы значительно ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считался ближайшим союзником Москвы в ЕС, что вызвало острую напряженность между бывшими союзниками.

По данным нескольких дипломатических источников издания, желание возродить V4 не ограничивается Венгрией. Словакия (которая в июле примет председательство в Вышеградской четверке) также стремится вдохнуть новую жизнь в сотрудничество.

"Три мушкетера ждут четвертого и возрождения V4", – написал на платформе X (Twitter) премьер Словакии Роберт Фицо две недели назад, опубликовав свое фото вместе с Туском и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как писал OBOZ.UA, 20 мая на пресс-конференции с Туском лидер Венгрии Мадьяр также заявил, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет полное право защищать свою территориальную целостность всеми имеющимися средствами. Независимость и границы Украины были гарантированы международными договоренностями, в частности Будапештским меморандумом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!