Люксембург развертывает дополнительные средства мониторинга воздушного пространства после обнаружения дронов вблизи аэропорта

20 сентября правительство Люксембурга заявило о развертывании дополнительных средств обнаружения для усиления мониторинга воздушного пространства. Решение было принято после того, как вечером 18 сентября работа аэропорта Люксембурга была временно приостановлена из-за сообщений о замеченных вблизи беспилотниках.

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Об этом говорится в заявлении правительства Люксембурга, которое цитирует Reuters. По словам властей, дополнительные средства обнаружения предоставили, в частности, иностранные партнеры. Правительство отметило, что новые системы помогли усилить наблюдение за воздушным пространством и оценку ситуации компетентными органами.

Новые сообщения

В субботу вечером полиция Люксембурга получила несколько сообщений о возможном присутствии дронов в воздушном пространстве страны. По данным правительства, после проверок ситуаций, требующих оперативного вмешательства правоохранительных органов, обнаружено не было.

Власти также продолжают расследование после инцидента в аэропорту. Полеты там были временно приостановлены в пятницу вечером после визуального обнаружения "неизвестных и несанкционированных дронов".

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил журналистам в субботу, что страна столкнулась с новой для себя ситуацией — появлением потенциально более крупных дронов в воздушном пространстве.

Усиленный контроль

Правительство сообщило, что специальная группа по оценке ситуации с дронами продолжает работу совместно с партнерами. Она должна обеспечивать дальнейший мониторинг воздушного пространства и анализ полученной информации.

По данным властей, дополнительные системы уже используются для усиления наблюдения. Их задействование должно помочь компетентным органам лучше оценивать ситуацию и реагировать на сообщения о возможном присутствии беспилотников.

Что известно

Как сообщал OBOZ.UA вечером 18 сентября, аэропорт Люксембурга временно приостановил работу из-за обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве. Из-за инцидента с дронами 19 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, работу аэропорта приостановили в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и воздушных судов.

Впоследствии, в 1:20 по местному времени 19 сентября, работу аэропорта возобновили, сообщили на сайте аэропорта. Там отметили: хотя полёты возобновлены, возможны определённые задержки и сбои в расписании, поскольку авиакомпании и партнёры аэропорта работают над возвращением к привычному режиму работы.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил 19 сентября, что его страна "столкнулась с чем-то новым для Люксембурга — наличием потенциально более крупных дронов в воздушном пространстве", сообщило издание Reuters.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что взрыв, произошедший утром 18 сентября в пределах муниципальных границ молдавского Кишинёва, произошёл из-за детонации боевой части ударного дрона. Однако в министерстве обороны Молдовы утверждают, что за последние сутки не фиксировали нарушений воздушного пространства республики беспилотными летательными аппаратами.

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