В целях безопасности пассажиров: в Люксембурге приостановили работу аэропорта из-за неизвестных дронов

Вечером 18 сентября аэропорт Люксембурга временно приостановил работу из-за обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве. Из-за инцидента с дронами 19 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

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Работа была возобновлена в 1:20 по местному времени. Об этом сообщили на сайте аэропорта.

Что известно

"Полеты в аэропорту Люксембурга (ELLX) приостановлены с вечера пятницы, 18 сентября 2026 г., после обнаружения несанкционированных беспилотных авиационных систем (БПЛА) вблизи аэродрома и впоследствии над ним", – говорится в материале.

В частности, там отметили, что работу аэропорта приостановили в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и воздушных судов.

Впоследствии, в 1:20 по местному времени 19 сентября, работу аэропорта возобновили, сообщили на сайте аэропорта. Там отметили: хотя полеты возобновлены, возможны определенные задержки и сбои в расписании, поскольку авиакомпании и партнеры аэропорта работают над возвращением к привычному режиму работы.

Отмечается, что межведомственное подразделение по оценке дронов Люксембурга расследует этот случай, однако пока окончательных выводов нет.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил 19 сентября, что его страна "столкнулась с чем-то новым для Люксембурга – присутствием потенциально более крупных дронов в воздушном пространстве", сообщило издание Reuters.

"Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что привело к принятию превентивной меры прошлой ночью", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что взрыв, произошедший утром 18 сентября в пределах муниципальных границ молдавского Кишинева, был вызван детонацией боевой части ударного дрона. Однако в министерстве обороны Молдовы утверждают, что за последние сутки не фиксировали нарушений воздушного пространства республики беспилотными летательными аппаратами.

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