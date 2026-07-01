Лукашенко побывал в Пекине на выпускном сына и оказался в центре скандала: при чем здесь бюджетные средства

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко нарвался на скандал во время своего официального визита в Пекин. В Китае он выступил на церемонии вручения дипломов Пекинского университета, где учится его сын Николай.

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Однако белорусская оппозиция заявила, что визит диктатора в Китай оплачивался за государственный счет. Об этом заявил замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко интервью "Радио.Свобода".

Визит Лукашенко в Китай

По его словам, то, что диктатор приехал на выпускной сына, является еще одним примером использования служебного положения в частных семейных интересах.

"На самом деле это семейное мероприятие. Но Лукашенко потратил на это государственные средства. Это включает перелеты, отели, сопровождающих лиц, охрану. Все это очень значительные расходы. Даже похоже, что визит в Китай имел целью, прежде всего, посетить выпускной сына. А встреча с китайским лидером состоялась как дополнение, чтобы обосновать какие-то государственные цели", — говорит оппозиционер.

Латушко признал, что Лукашенко делает это не впервые.

"Понятно, что в демократических странах политик должен был бы вернуть все эти государственные средства в бюджет, а также понести политические последствия. За это даже объявляют импичмент и отстраняют его от должности. Но Лукашенко, как известно, делает это систематически уже много лет", – говорит он.

Латушко добавил, что у Лукашенко двадцать резиденций, он активно пользуется служебным транспортом, 25 автомобилями из собственного частного гаража, самолетами, перелетами и отпусками, за что платят белорусы.

Не только Беларусь

Кроме того, сообщается, что в Литве тоже возникли аналогичные споры. Недавно главная комиссия по вопросам служебной этики признала, что премьер-министр Инга Ругинене нарушила Закон о согласовании государственных и частных интересов, когда ездила на зимние Олимпийские игры в Италию и в Ватикан с мужем и детьми. Тогда её обязали вернуть деньги, а 23 июня уволили.

Отметим, что 30 июня в Пекине состоялось вручение дипломов участникам совместной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета по специальности "биотехнология", среди выпускников которой был и Николай Лукашенко. Ранее, по информации СМИ, диктатор увеличил стипендию своему сыну.

Напомним, ранее Александр Лукашенко срочно вылетел в Москву, где встречался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Визит проходит на фоне активных заявлений белорусского руководства относительно войны России против Украины и контактов с представителями украинской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный белорусский президент до сих пор продолжает подчеркивать, что белорусская армия не будет вступать в войну с Украиной на стороне России. По его словам, Минск осознает свою уязвимость перед Киевом и заявил, что вся Беларусь для украинских войск "как на ладони".

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