Лукашенко срочно вылетел в Москву на встречу с Путиным: что известно

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко срочно вылетел в Москву, где запланирована его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Визит проходит на фоне активных заявлений белорусского руководства относительно войны России против Украины и контактов с представителями украинской стороны.

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Ожидается, что переговоры затронут как двусторонние отношения, так и региональную безопасность. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Что известно

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, сегодня в Москве состоится встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Планируется, что стороны обсудят ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также обстановку в регионе и мире.

Что предшествовало

Накануне Лукашенко заявил, что провел встречу с делегатами от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, переговоры проходили на территории Беларуси, однако он не уточнил, кто именно входил в состав украинской делегации.

Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробёвым он утверждал, что передал представителям Украины жёсткое послание о возможных последствиях эскалации и призвал к "договоренностям по существу".

Лукашенко также заявил, что Беларусь не планирует вступать в войну против Украины. По его словам, он неоднократно обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и считает, что белорусские военные не должны участвовать в боевых действиях против украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Беларусь продолжает содействовать России в ведении войны против Украины. В частности, речь шла об использовании белорусской территории для размещения оборудования, которое, по его словам, помогает корректировать российские удары по украинским объектам.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко продолжает подчеркивать, что белорусская армия не будет вступать в войну с Украиной на стороне России. По его словам, Минск осознает свою уязвимость перед Киевом и заявил, что вся Беларусь для украинских войск "как на ладони".

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