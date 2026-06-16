"Беларусь у ВСУ как на ладони": Лукашенко заверил, что не собирается вступать в войну с Украиной, и упомянул 500 целей

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ не хочет воевать против Украины, потому что понимает свою уязвимость. Он не забыл предупреждение о том, что у украинским военных уже определены 500 потенциальных целей на беларуской территории.

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Об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу Al Arabiya. Диктатор напомнил – абсолютно недопустимо, чтобы война России против Украины перебросилась на территорию Беларуси, по разным причинам.

"Первая. Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", – заявил он.

По словам Лукашенко, вторая причина заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войн.

"Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?" – отметил нелегитимный глава РБ.

Третья причина – в случае вступления Беларуси в войну значительно увеличилась бы протяженность линии фронта.

"Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка", – сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что при таком развитии событий поддерживающие Украину страны НАТО могут ввести туда свои войска. И тогда это уже будет война Беларуси и России против блока НАТО.

Что предшествовало

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские военные готовы к попытке беларуского режима вступить в войну на стороне России. В частности, у СБС уже есть "на карандаше" первые 500 стратегических целей на территории Беларуси.

На это предупреждение отреагировал Александр Лукашенко. Он назвал информацию об определении Украиной 500 потенциальных целей "пустой болтовней". При этом диктатор перепутал президента Владимира Зеленского с украинским военным командиром.

Позже Лукашенко извинился за резкие высказывания в адрес президента Украины. Диктатор сказал, что, возможно, он "где-то и переборщил". Но политик оправдался, что он, мол, лишь реагировал на слова о "500 целях в Беларуси".

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно пошел против Путина и заявил, что не хочет отправлять беларусов воевать против Украины. В частности, он не видит смысла воевать за чужие амбиции и стать "мясным фаршем". Однако сразу же оправдался и напомнил, что Беларусь является союзницей России.

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