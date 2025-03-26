Лучше ATACMS: в США представили безэкипажную реактивную систему залпового огня. Фото

Американская компания Oshkosh Defense представила безэкипажную реактивную систему залпового огня на шасси ROGUE-Fire. Эта РСЗО способна применять как неуправляемые, так и высокоточные ракеты, в частности MLRS, GMLRS, ER GMLRS, GLSDB, ATACMS и PrSM.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании. Презентация состоялась в рамках выставки AUSA, которая проходит с 25 по 27 марта в Хантсвилле, штат Алабама.

Обнародованное фото РСЗО свидетельствует о том, что на шасси ROGUE-Fire установлен пусковой контейнер для боеприпасов семейства MFOM (MLRS Family of Munitions).

ROGUE (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary) – это безэкипажная модификация армейского внедорожника JLTV, которая может оснащаться разными видами ракетного вооружения. В первую очередь она предназначена для экспедиционных подразделений Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.

Одним из представителей этого семейства является NMESIS, оснащенный двумя пусковыми контейнерами для противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile).

Американские морские пехотинцы планируют использовать NMESIS в комбинированных ракетных дивизионах, которые также будут вооружены ракетными системами залпового огня М142 HIMARS, или, очевидно, будут использовать ROGUE с MFOM, пишет "Милитарный".

В декабре 2024 стало известно, что 3-й полк 3-й дивизии Корпуса морской пехоты США, дислоцированный на Гавайях, получил первый такой комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал создать в стране систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но с дополнительными функциональными возможностями. Он считает создание такой системы одним из главных приоритетов в сфере безопасности страны.

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