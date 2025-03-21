Лондонский аэропорт "Хитроу" закрыли из-за мощного пожара на подстанции: последствия коснутся тысячи рейсов. Видео

В Лондоне закрыли аэропорт "Хитроу" из-за большого пожара на электроподстанции рядом. Были отменены по меньшей мере 1300 рейсов, а пассажиры предупредили держаться подальше.

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Перебои с электроэнергией, вероятно, продлятся несколько дней. Об этом сообщает Sky News.

В пятницу, 21 марта, рейсы в или из аэропорта "Хитроу" не будут выполняться по крайней мере до полуночи после того, как аэропорт был закрыт из-за пожара на соседней электроподстанции и "значительного отключения электроэнергии".

Представитель аэропорта сказал, что "у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть надежно восстановлено".

"Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года, – говорится в заявлении. – Мы ожидаем значительных сбоев в ближайшие дни, и пассажиры не должны ехать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока аэропорт не откроется".

По оценкам сайта отслеживания Flightradar24, сегодня это повлияет, по меньшей мере, на 1351 рейс в "Хитроу" и из него, в том числе около 120 вылетевших сегодня утром рейсов.

Обычно самолеты начинают приземляться и взлетать около 5 утра после обычного ночного периода тишины. Некоторые самолеты уже были перенаправлены в такие места как Гатвик, Париж и Шеннон в Ирландии.

В заявлении аэропорта Гатвик говорится, что он "поддерживает, принимая перенаправленные рейсы при необходимости" и что сегодня он работает "в обычном режиме".

Хитроу является одним из самых загруженных аэропортов в мире. В 2024 году его посетили рекордные 83,9 миллиона пассажиров, причем каждые 45 секунд приземлялся или взлетал самолет. Его полное закрытие повлияет на работу авиакомпаний по всему миру на несколько дней.

Крупнейший перевозчик аэропорта "Хитроу" British Airways подчеркнул, что клиенты не должны идти в аэропорт к дальнейшему распоряжению, хотя это и окажет значительное влияние на работу. Пассажиров будут информировать о вариантах путешествий в течение следующих 24 часов.

Пожар, вызвавший отключение электроэнергии, произошел на подстанции в Хейсе, примерно в 2,4 км к северу от аэропорта.

Отмечается, что 16 тысяч домов поблизости также остались без электричества, как и аэропорт.

Со станции эвакуировано около 150 человек, установлено 200-метровое оцепление.

На фотографиях с места происшествия видно большое пламя и столбы густого черного дыма. Пожарная бригада Лондона (LFB) сообщила, что 10 автомобилей и около 70 пожарных занимаются тушением пожара.

Первый вызов об инциденте поступил в 23.23 в четверг. Сообщалось, что загорелся трансформатор на подстанции North Hyde, но причина пока не известна.

Полиция поддерживает пожарных, а жителей призывают держать окна и двери закрытыми из-за дыма.

Утром 21 марта спасателям удалось взять пожар под контроль, но они будут дежурить на месте инцидента до конца суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на границе с Сумской областью в ночь на 21 марта взорвалась и пылает газоизмерительная станция "Суджа", через которую ранее шел российский газ в Европу. Огромный факел огня был виден в десятке километров.

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