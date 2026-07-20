Ливни и наводнения в Азии, жара и пожары в Америке: мир накрыла волна экстремальных природных катаклизмов

Сразу несколько регионов мира продолжают страдать от масштабных природных катаклизмов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Азии, где из-за сильных ливней и наводнений в Индии погибли по меньшей мере 12 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. В то же время европейские страны борются с последствиями непогоды, а Испания, Канада и США страдают от масштабных лесных пожаров и экстремальной жары.

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О ситуации сообщают местные СМИ, а также официальные службы разных стран. Власти регионов, пострадавших от стихии, проводят эвакуацию населения и координируют работу спасателей. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах опасные погодные явления продлятся и в ближайшие дни.

Больше всего от ливней пострадал индийский штат Джамму и Кашмир. По данным местных СМИ, сильные дожди привели к выходу из берегов сразу нескольких рек. Потоки воды затопили жилые кварталы, дороги и автомобили, а сотни людей пришлось эвакуировать из опасных районов.

Синоптики прогнозируют, что осадки в регионе продлятся как минимум до середины следующей недели. В связи с этим сохраняется риск новых подтоплений и оползней.

Масштабы подтоплений

Сильные дожди нанесли ущерб и Румынии. В горном курортном городе Буштень, расположенном в Карпатах, после интенсивных осадков стремительно вышел из берегов местный ручей.

В результате наводнения были подтоплены улицы и первые этажи жилых домов. Потоки воды вынесли на дороги деревья, камни и песок, что существенно затруднило движение транспорта.

В связи с опасной ситуацией министр окружающей среды Румынии Диана Бузояну созвала Министерский комитет по чрезвычайным ситуациям. Заседание состоялось после предупреждений Национальной метеорологической администрации о дальнейшем развитии опасных погодных и гидрологических явлений. Основной целью стало оценка ситуации и определение мер по защите населения.

Ранее сильные грозы также вызвали масштабные подтопления в Бухаресте. Тогда под водой оказались, в частности, станции метро.

Пожары распространяются

Пока одни регионы мира страдают от избытка воды, другие борются с экстремальной жарой и масштабными лесными пожарами. Особенно сложной остается ситуация в Испании, где огонь охватил десятки тысяч гектаров природных территорий.

По информации AFP, пожар к северу от Мадрида уже уничтожил более 12 тысяч гектаров. Из-за распространения огня сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Очаг возгорания возник в провинции Гвадалахара, где расположен природный парк Сьерра-Норте.

В то же время на северо-востоке страны продолжается ещё один крупный пожар, который вспыхнул вблизи Сарагосы. По последним данным, он охватил почти 16 тысяч гектаров леса и до сих пор далёк от полной локализации.

По предварительной информации, человеческих жертв в результате пожаров вблизи Мадрида нет. В то же время спасатели называют ситуацию сложной из-за погодных условий и особенностей местности.

Огонь распространяется по горным лесным районам, где обитают редкие виды животных, в том числе орлы, волки и бабочки. Одной из вероятных причин быстрого распространения пожаров называют аномальную жару.

Дым над Америкой

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать и в Канаде. Их последствия уже ощущаются в соседних Соединенных Штатах, куда дым распространился на значительную территорию.

Особенно сложной стала ситуация в Чикаго и Детройте. Там показатели качества воздуха достигли опасного уровня. Местные власти рекомендовали жителям оставаться дома, закрывать окна и максимально ограничить физическую активность на открытом воздухе.

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