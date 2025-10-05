В Вильнюсе останавливали работу аэропорта из-за неизвестных воздушных шаров

Вечером 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, в связи с чем самолеты не могли покинуть воздушную гавань и зайти на посадку. Временные ограничения были связаны с появлением воздушных шаров.

По предварительным данным, воздушные цели могли залететь в Литву с территории Беларуси. Об этом сообщает портал LRT.

Очередной инцидент в аэропорту

По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях, поздно вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили "25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами". По словам представителя центра Дарюса Буты, воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 воздушных шаров были замечены в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

Сейчас полиция проводит интенсивные поиски шаров, которые привели к нарушению работы аэропорта. Несмотря на частые случаи обнаружения БПЛА над аэропортами и другими инфраструктурными объектами в Европе, в Литве с воздушными шарами сталкиваются регулярно. В частности, около 25 контрабандных шаров было обнаружено в августе.

Компания "Аэропорты Литвы" сообщала о закрытии воздушного пространства Вильнюсского аэропорта в 22:16 после того, как вблизи аэропорта были замечены воздушные шары. Воздушное движение возобновилось в 4:50 утра. Ограничения коснулись в общей сложности около 30 рейсов и 6000 пассажиров. По данным компании, из-за инцидента были задержаны некоторые рейсы из Вильнюса, поскольку нарушена ротация экипажей и воздушных судов. Отменены шесть рейсов в Цюрих, Лондон, Франкфурт, Кутаиси, Варшаву и Копенгаген.

Что предшествовало

На саммите Европейского политического сообщества в фокусе внимания были недавние нарушения воздушного пространства в Дании, Польше, Румынии, Норвегии и Эстонии. Один из последних инцидентов с дронами случился в Бельгии. Власти страны расследовали случаи обнаружения 15 беспилотников, которые, по сообщениям бельгийских СМИ, были замечены над военным объектом Эльзенборн недалеко от границы с Германией 2 октября.

Сообщается, что после обнаружения беспилотники вылетели из Бельгии в Германию, где их также заметила полиция небольшого немецкого городка Дюрен. Однако ни военные, ни правоохранители не смогли установить происхождение беспилотников, и кто ими управлял.

Как сообщал OBOZ.UA, в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

