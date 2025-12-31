Литва обновила стратегию нацбезопасности из-за 'экзистенциальной угрозы' со стороны России: что известно

Литва обновила стратегию национальной безопасности из-за экзистенциальной угрозы со стороны страны-агрессора России, которая в ближайшие годы может пойти войной на страны НАТО. Документ подчеркивает, что ключевыми опорами обороны страны остаются ее военные силы, устойчивость общества и поддержка союзников.

Об этом сообщает LRT. В новой стратегии указано, что расходы на оборону должны составлять от 5% до 6% ВВП.

Литва признает постоянную угрозу со стороны РФ

По словам вице-министра обороны Литвы Каролиса Алексы, полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году подтвердило прогнозы, заложенные в предыдущей стратегии безопасности Литвы, утвержденной лишь за два месяца до вторжения.

Как отметили бывшие и нынешние законодатели, предыдущий документ оставался актуальным, поскольку уделял значительное внимание комплексной обороне, включая создание подразделений территориальной обороны и укрепление Литовского стрелкового союза.

В то же время обновленная стратегия отличается тем, что прямо признает экзистенциальную угрозу для государства. Алекса подчеркнул, что это отражает постоянную готовность России применять военную силу и ее способность восстанавливать боевые возможности даже во время войны в Украине.

"Заглядывая вперед до 2030 года, вероятность военного конфликта потенциально возрастет", – подчеркнул он.

Стратегия делает акцент на вооруженной обороне, формировании военной дивизии и укреплении национальной устойчивости, а также подчеркивает значение союзнического сдерживания, в частности присутствия американских войск в регионе. В то же время документ слишком сосредоточен на создании дивизии и меньше уделяет внимание более широкому спектру вопросов, таких как противовоздушная оборона, отношения с Беларусью и взаимодействие с Соединенными Штатами.

Алекса подчеркнул, что присутствие США в Литве определено как ключевой элемент безопасности государства, даже несмотря на призывы Вашингтона к большей ответственности европейских стран за собственную оборону, что намекает на возможное сокращение американского контингента на континенте.

Эксперты по безопасности отметили, что стратегия служит сигналом как для противников, так и для союзников, однако ее эффективность будет зависеть от надлежащего внедрения и финансирования.

"В обновленной стратегии указано, что расходы на оборону должны достигать от 5% до 6% ВВП. Ожидается, что оборонный бюджет Литвы в следующем году превысит 5%. Пересмотренную стратегию национальной безопасности рассмотрит Государственный совет обороны, а затем должен одобрить парламент", – отмечается в материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия, кроме ведения агрессивной войны против Украины, способна быстро восстановить собственную армию и напасть на одну из стран-членов НАТО еще до 2029 года. По его словам, Альянс должен быть готов к любому сценарию развития событий.

