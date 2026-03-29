Лидер немецких ультраправых призвал вывести американские войска из Германии: что он предлагает взамен

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла хочет, чтобы войска США покинули территорию ФРГ. Он считает, что страна больше не должна позволять втягивать себя в международные конфликты и должна получить больше независимости.

Об этом скандальный политик заявил в Саксонии накануне партийной конференции, передает Bild. Журналисты отметили, что в программе АдГ говорится о "выводе всех союзных войск и ядерного оружия" из ФРГ, и Хрупалла предложил начать с Соединенных Штатов.

"Давайте начнем реализовывать это – с вывода американских войск из Германии", – сказал он.

Представитель ультраправых убежден, что нужно взять пример с Испании: она закрыла свои базы для американских операций против Ирана. По словам Хрупалли, это модель, которой стоит подражать.

В то же время он резко критиковал международное военное вмешательство и принципиально выступил против вовлечения в конфликты, такие как война на Ближнем Востоке.

Что еще заявил сопредседатель АдГ

Своих союзников Хрупалла призвал "превратиться в правящую партию". "Альтернатива для Германии" больше не может довольствоваться ролью протестной партии – она должна сделать следующий шаг и стать настоящим вариантом власти.

"Управление также означает рисковать. Тот, кто не рискует, ничего не получит", – сказал Хрупалла делегатам.

По его мнению, это требует нового отношения внутри политсилы, "правильного сочетания терпения и нетерпеливости". Также он призвал к большей решительности и готовности брать на себя ответственность.

Хрупалла убежден, что самое позднее к 2029 году АдГ должна достичь прорыва на всех уровнях и, в идеале, руководить как на местных, так и на федеральных должностях.

