Летят на 115 км: КНДР провела испытания нового управляемого снаряда для РСЗО

22 сентября Северная Корея провела испытания модернизированного управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм для реактивных систем залпового огня. По заявлению Пхеньяна, боеприпас с новой системой наведения может поражать цели на расстоянии до 100 км в баллистическом режиме и до 115 км — в комбинированном режиме с планированием.

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Об этом сообщило северокорейское государственное агентство KCNA. По его данным, в ходе испытания проверялись дальность и точность модернизированного боеприпаса, и испытание прошло успешно.

Снаряд получил систему высокоточного наведения

В КНДР заявили, что испытанный боеприпас является частью плана модернизации артиллерийских и ракетных войск. В нем применена автономная система высокоточного наведения, которая должна повысить точность поражения целей.

По данным KCNA, при полете по баллистической траектории снаряд может преодолевать до 100 км, а в комбинированном режиме с планированием — до 115 км.

Обновленный 240-мм комплекс имеет значительно большую дальность, чем предыдущие северокорейские системы этого калибра.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, старые 240-мм реактивные системы имели дальность около 60 км, тогда как новая версия получила как увеличенную дальность, так и возможность наведения.

Южнокорейские военные подтвердили, что 22 сентября зафиксировали запуск Северной Кореей нескольких таких боеприпасов в направлении Желтого моря и в настоящее время анализируют их характеристики.

Новое вооружение расширяет зону поражения вокруг Сеула

Северокорейские 240-мм РСЗО относятся к дальнобойным артиллерийским системам, которые Пхеньян рассматривает как важную составляющую своих сил вдоль границы с Южной Кореей. По сообщениям KCNA, представители военного руководства КНДР заявили о необходимости как можно скорее разместить на южном направлении "самые смертоносные и разрушительные силы" и обновить дальнобойные средства поражения.

Это имеет значение прежде всего для Сеульской агломерации, которая расположена недалеко от межкорейской границы. Центральная часть Сеула находится примерно в 50 км от ближайшей точки границы, тогда как отдельные районы столичной агломерации расположены еще ближе. В пределах агломерации проживает более половины населения Южной Кореи.

240-мм РСЗО КНДР уже использует Россия

Северокорейские 240-мм реактивные системы также связаны с российской войной против Украины. По данным украинской разведки, КНДР уже передала России 120 таких РСЗО. Это количество ГУР называло еще в 2025 году, отмечая, что российские войска используют северокорейские 240-мм системы в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Северная Корея заявила об успешном испытательном запуске нового типа оружия — новой модификации баллистической ракеты KN-23 под названием Hwasongpho-11Ma-1. В Пхеньяне утверждают, что продемонстрировали сверхсовременные оборонные технологии, которые существенно усложнят задачи противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30. Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.

Северная Корея пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием. В Пхеньяне заявили, что действия Вашингтона и Сеула создают "критический вызов" безопасности КНДР, который может потребовать применения положений закона о государственной ядерной политике.

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