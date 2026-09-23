"Неизлечимая головная боль для врага": что известно о новой ракете КНДР, которая может усложнить работу Patriot

Северная Корея заявила об успешном испытательном пуске нового типа оружия. В Пхеньяне утверждают, что продемонстрировали сверхсовременные оборонные технологии, которые существенно усложнят задачи противовоздушной и противоракетной обороны противника.

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Речь идет о новой модификации баллистической ракеты KN-23 под названием Hwasongpho-11Ma-1. OBOZ.UA выяснял, какие угрозы для мира несет новая северокорейская ракета, и какую роль отыграла РФ в ракетно-ядрной программе КНДР.

Что именно испытал Пхеньян

Пуск новой ракеты состоялся 20 сентября, а официальное сообщение пропагандистское информационное агентство KCNA обнародовало 22 сентября. За испытаниями лично наблюдал диктатор КНДР Ким Чен Ын.

В Северной Корее традиционно не раскрыли всех технических деталей, но военные эксперты проанализировали опубликованные Пхеньяном фотографии. На кадрах зафиксирован экран с надписью Hwasongpho-11Ma-1 – модификации баллистической ракеты KN-23, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и Министерства обороны Японии, 20 сентября из района Вонсана в сторону Японского моря были запущены две ракеты. Одна из них преодолела около 440–450 км, поднявшись на высоту до 60 км, а вторая пролетела почти 600 км при максимальной высоте около 70 км. На одном из экранов в командном пункте КНДР также были зафиксированы показатели дальности 908,2 км и высоты 35,8 км.

В чем угроза для систем ПВО и комплекса Patriot

Главная особенность маневрирующих гиперзвуковых блоков заключается не только в скорости, но и в непредсказуемости их полета. В отличие от классических баллистических ракет, идущих по строго рассчитываемой параболической траектории, гиперзвуковой планирующий блок способен маневрировать на относительно низких высотах в плотных слоях атмосферы.

Для современнейших комплексов ПРО, таких как американские системы Patriot PAC-3 или THAAD, расчет точки перехвата основывается на прогнозировании траектории цели. Способность ракеты КНДР резко менять курс и высоту полета при снижении существенно сокращает время реактора радаров и снижает вероятность успешного перехвата.

Северокорейский диктатор охарактеризовал разработку как "сверхсовременную оборонную технологию", которая "нанесет врагу неизлечимую головную боль и очень жестокий и неизбежный удар".

Зависимость КНДР от России

Аналитики портала Defense Express отмечают, что эксперименты КНДР с высотами пусков KN-23 могут быть направлены на то, чтобы обучить базовый вариант этих баллистических ракет более эффективно обходить комплексы Patriot в странах, которые могут стать новыми жертвами агрессии северокорейских сателлитов Кремля.

Отдельно эксперты упомянули об исследовании британского RUSI от 2024 года о том, что КНДР для своих баллистических KN-23 производит только металл. Все остальные компоненты, технологии и даже чертежи северные корейцы для производства этих ракет напрямую получали от России.

Такое сотрудничество Пхеньяна и Москвы позволило сформировать концепцию о том, что северокорейский военно-промышленный комплекс довольно часто выступает просто как "филиал" российского военно-промышленного комплекса.

Политический сигнал и реальные риски

Эксперты отмечают, что подобные испытания КНДР традиционно подстраивает под важные международные события для демонстрации силы. Запуск произошел накануне общих дебатов высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и запланированных дипломатических встреч лидеров ведущих мировых держав.

Таким образом Пхеньян дает понять Соединенным Штатам и их союзникам в регионе, что не намеревается сворачивать программы ракетно-ядерного вооружения. Несмотря на традиционно агрессивную риторику Пхеньяна, международные аналитики призывают не сбрасывать со счетов прогресс северокорейских инженеров. КНДР располагает ядерными боеголовками и последовательно совершенствует системы их доставки, снижая уязвимость своего арсенала перед современными западными средствами ПВО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30 . Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.

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