Лесные пожары во Франции привели к детонации сотен снарядов времен Второй мировой войны: что известно о последствиях

Во Франции из-за лесных пожаров произошла детонация боеприпасов времен Второй мировой войны на складе, о существовании которого до этого не знали местные власти. Серия взрывов прогремела в населенном пункте Ле-Порж в департаменте Жиронда.

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Об этом пишет France Info. В этом селе было разрушено почти 200 домов, и огонь был "не единственной причиной беспокойства" местных жителей.

Подробности инцидента

В ночь с 23 на 24 июля Ле-Порж охватило пламя. Пламя высотой более десяти метров охватило дома, когда раздался оглушительный грохот, похожий на "звуки войны".

"Вы видели Бейрут?" – говорит Марсьяль Занинетти, глава коммуны.

Местная администрация отметила, что в разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов времён Второй мировой войны. Началась детонация, всего прогремело около сотни взрывов.

"В нашем муниципалитете были склады боеприпасов, закопанные в землю, но мы об этом не знали, и они взорвались… там было огромное количество боеприпасов", – сказал Занинетти.

Сначала в Ле-Порже думали, что взрываются газовые баллоны, но впоследствии стало ясно, что это снаряды. Некоторые из них упали на землю, часть разлетелась в разные стороны, а один даже пролетел сквозь дом. Обошлось без пострадавших.

На месте работали саперы, после чего территория стала полностью безопасной.

Ранее мы писали о том, что на юго-западе Франции огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо.

Из-за этого под угрозой оказались предприятия, где производят компоненты для баллистических ракет, ракетные двигатели и истребители. Кроме того, вблизи зоны пожаров оказались как минимум семь промышленных объектов класса Seveso, где хранятся или используются взрывоопасные вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина направила своих спасателей во Францию, чтобы помочь в ликвидации масштабных лесных пожаров. В состав миссии вошли десятки специалистов и специализированная техника.

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