«Ледяная ловушка»: эксперт объяснил, почему попытка РФ обойти блокаду Новороссийска обречена

В связи с блокировкой порта Новороссийск Силами обороны Россия рассматривает возможность переориентации экспортных перевозок через северные порты и Северный Ледовитый океан. Однако попытка Москвы обойти блокаду таким образом обречена на провал, а маршрут в Китай может оказаться для Кремля слишком сложным и дорогостоящим.

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Об этом в эфире Radio NV сообщил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. По его словам, России придется решать ряд проблем, связанных с прохождением судов по Северному морскому пути.

России понадобятся мощные ледоколы

Эксперт считает, что реализовать такой план будет сложно из-за погодных условий и необходимости постоянно поддерживать маршрут для прохождения судов.

"Это нереалистично, поскольку уже почти сентябрь, наступит холодная погода, и им нужно будет держать этот путь открытым", — пояснил он.

Для этого РФ необходимы мощные ледоколы. Рыженко отметил, что Россия планирует построить целый флот таких судов водоизмещением от 50 до 70 тысяч тонн, однако значительная часть из них до сих пор находится на стадии строительства.

Кроме того, для прохождения Северного морского пути необходимо обеспечивать судоходный канал шириной около 30 метров. Его нужно постоянно поддерживать, что создает дополнительные расходы и зависимость от ледокольного флота.

У РФ есть проблемы с ремонтом ледоколов

Еще одной проблемой является техническое обслуживание таких судов. По словам Рыженко, ледоколы примерно раз в два года должны проходить доковый ремонт, однако Россия лишилась плавучего дока ПД-50, способного принимать корабли такого класса.

"У РФ был в распоряжении один док ПД-50, который мог принимать корабли такого класса. Однако он затонул, когда в нем находился российский авианосец "Адмирал Кузнецов", – отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

По его словам, Москва до сих пор не нашла полноценной замены этому доку. Подобные сооружения строят в странах Скандинавии и Японии, которые сейчас не сотрудничают с Кремлем. Без необходимого обслуживания ледоколыне смогут длительное время полноценно функционировать.

Северный маршрут может оказаться невыгодным

Проблемой для России также является логистика. От железнодорожной инфраструктуры до северных портов необходимо преодолевать несколько тысяч километров, а население в этих отдаленных регионах существенно сократилось. Именно для того, чтобы попытаться повысить уровень жизни в этом регионе и наладить транспортное сообщение, Кремль ранее создал специальную арктическую военную группировку.

Впрочем, Рыженко считает, что затраты на создание такой системы могут оказаться значительно выше потенциальной прибыли от перевозок.

"Это снова будет пропагандистский проект, чтобы кого-то напугать или устроить пиар", — заявил он.

По словам эксперта, наиболее выгодным для России остается транспортировка грузов через юг — порт Новороссийск, блокировка которого стала для Москвы серьезной проблемой. Именно поэтому, по мнению капитана, оккупанты продолжают оказывать давление на Украину.

Напомним, 12 августа 2026 года после атаки украинских беспилотников в Новороссийске была остановлена работа двух крупных зерновых терминалов. Предприятия получили повреждения, а длительная остановка могла повлиять на объемы российского экспорта зерна.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа после украинского удара по объектам порта Новороссийска был приостановлен экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис". Через него Россия экспортирует нефть Urals, а также казахстанскую смесь KEBCO и Siberian Light.

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