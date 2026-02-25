Куба обвинила США в вооруженном вторжении: ликвидированы четверо американцев на скоростном катере

Кубазаявилаоб инциденте с катером под флагом США, который якобы нарушил ее территориальные воды и открыл огонь по пограничникам. В результате столкновения погибли четверо американцев, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Кубы. По данным ведомства, происшествие произошло утром 25 февраля у побережья центральной провинции Вилья-Клара.

Что произошло

В заявлении отмечается, что скоростной катер, зарегистрированный в штате Флорида (США) и шедший под американским флагом, был обнаружен в территориальных водах Кубы примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес (муниципалитет Коральо).

Когда кубинская лодка с пятью пограничниками приблизилась к катеру для идентификации, экипаж судна открыл огонь, в результате чего был ранен кубинский командир.

В ходе дальнейшей перестрелки, по информации кубинской стороны, четыре человека на борту иностранного катера погибли, еще шестеро получили ранения. Пострадавших эвакуировали и оказали им медицинскую помощь.

Кто находился на судне и с какой целью катер вошел в воды Кубы, неизвестно.

Кубинские власти подчеркнули, что страна "полна решимости защищать свои территориальные воды" и рассматривает оборону суверенитета как ключевой элемент государственной политики. Расследование инцидента продолжается.

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Кубой, которая столкнулась с серьезным топливным кризисом после блокирования Вашингтоном поставок нефти из Венесуэлы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент Дональд Трамп намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

