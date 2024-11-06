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Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Юлия Потерянко
Новости. Мир
10 минут
1,7 т.
Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

В США подходят к концу очередные выборы президента. Победитель этой кампании (а это, очевидно, будет Дональд Трамп ) станет 47-м главой государства.

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Впервые такая должность появилась в Штатах в 1789 году – через два года после принятия Конституции и через три года после провозглашения независимости государства. OBOZ.UA вспоминает интересные факты о каждом из руководителей Америки.

Джордж Вашингтон (1789-1797)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Главнокомандующий Континентальной армией не выиграл ни одной битвы, в которой участвовал. Его тактикой всегда было бегство с поля боя. Однако Вашингтон остается единственным главой государства, которого коллегия выборщиков поддержала единогласно. Один из Отцов-основателей США никогда не жил в Белом доме и не принадлежал ни к одной политической партии.

Джон Адамс (1797-1801)

Именно его подпись стоит под Парижским мирным договором, завершившим войну за независимость США.

Томас Джефферсон (1801–1809)

Джефферсона называют основным автором Декларации о независимости США. Он основал Военную академию в Вест-Пойнте, во время его каденции был куплен штат Луизиана. Инаугурация Джефферрсона стала первой, проведённой в Вашингтоне.

Джеймс Мэдисон (1809-1817)

В начале президентства запретил торговлю с Англией и Францией из-за их экономической политики в отношении США, что привело к войне с англичанами, которую Америка выиграла.

Джеймс Монро (1817-1825)

Эпоху его правления называют "эрой доброго согласия". Ввел доктрину Монро: принцип невмешательства европейских государств в дела государств Американского континента, а США – в европейские. При его президентстве США приобрели у Испании Флориду.

Джон Квинси Адамс (1825-1829)

Проиграл выборы по решению выборщиков, однако был приведен к власти Палатой представителей. Этот прецедент до сих пор остается единственным в истории.

Эндрю Джексон (1829-1837)

Учредил Демократическую партию США. Был сторонником рабовладельческой системы, а также поддерживал выселение индейцев. Ликвидировал второй банк США. Во время одной из дуэлей Джексон получил пулю в грудь, которая оставалась в его теле до конца жизни.

Мартин ван Бюрен (1837-1841)

Единственный президент США, родным языком которого был не английский – с детства ван Бюрен разговаривал на нидерландском. Тем не менее, первый из президентов имел гражданство США

Уильям Генри Гаррисон (1841-1841)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Последний президент, родившийся до войны за независимость. И первый, умерший в должности – каденция Гаррисона составила всего 32 дня. Смертельной для него стала простуда, которую он подхватил во время инаугурационной речи.

Джон Тайлер (1841-1845)

У него было больше всего детей среди президентов США. От первой жены Тайлер имел восьмерых наследников, и семерых от второй. Его 15-й ребенок родился, когда президенту было за 70.

Джеймс Нокс Полк (1845-1849)

Ввел в состав США немало новых территорий (были завоеваны Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта; Великобритания уступила Орегон). Однако это явилось одной из причин Гражданской войны.

Закари Тейлор (1849-1850)

Из-за слабого здоровья провел в должности чуть больше года.

Миллард Филмор (1850-1853)

Стал первым вице-президентом, пришедшим к власти из-за отстранения главы государства.

Франклин Пирс (1853-1857)

При президентстве Пирса США приобрели у Мексики земли южнее реки Хила и западнее Рио-Гранде площадью 76 845 км кв. Вооруженный конфликт в Канзасе при его каденции назвали "репетицией Гражданской войны".

Джеймс Бьюкенен (1857-1861)

Когда 11 штатов создали Конфедеративные Штаты Америки, президент это не оспаривал. Поэтому вспыхнула Гражданская война.

Авраам Линкольн (1861-1865)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Первый президент США, убитый в должности. Признаком стиля Линкольна был высокий чёрный цилиндр. В головном уборе он носил важные документы. Внес ключевой вклад в победе севера в Гражданской войне. Именно Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов и Акт о гомстедах.

Эндрю Джонсон (1865-1869)

Никогда не учился в школе, читать его учила жена. Джонсон считается окончательным победителем рабства в США, хотя популярным президентом он не был.

Улисс Грант (1869-1877)

Грант запомнился, не как политик, а как заядлый курильщик. Он выкуривал по 20 сигар в день и предсказуемо умер от рака горла.

Ратерфорд Хейс (1877-1881)

По голосам Хейс свои выборы проиграл и был приведен в Белый дом только после вмешательства армии во главе с Улиссом Грантом в парламентские дебаты.

Джеймс Гарфилд (1881-1881)

Провел на посту всего 100 дней, после чего был застрелен. Это была вторая кратчайшая президентская каденция в истории США.

Честер Алан Артур (1881-1885)

Был вице-президентом при Джеймсе Гарфилде и сменил его на посту после убийства. Первым принял федеральный иммиграционный закон. Документ ограничивал въезд в США малоимущим людям, преступникам и сумасшедшим.

Гровер Кливленд (1885-1889 и 1893-1897)

До сих пор оставался единственным президентом, занимавшим этот пост два срока не подряд. Поскольку на момент избрания Кливленд не был женат, должность первой леди заняла его сестра Роуз.

Бенджамин Гаррисон (1889-1893)

Прославился, как не очень прогрессивный со всех точек зрения президент. К примеру, он требовал, чтобы в его присутствии в Белом доме не включали электрический свет, а зажигали свечи. При его кадендции экономика США ухудшилась и Гаррисон проиграл выборы своему предшественнику.

Уильям Мак-Кинли (1897-1901)

Во время его президентства Америка отказалась от доктрины Монро и снова начала участвовать в войнах. Первым вел свою политическую кампанию с помощью телефона. В начале своего второго срока был убит во время посещения панамериканской выставки.

Теодор Рузвельт (1901-1909)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

После гибели Мак-Кинли пришел к власти, как его вице-президент. Стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию мира, был награжден в 1906 году "за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мирного договора". В честь Рузвельта назвали популярную игрушку – плюшевого мишку Тедди.

Уильям Говард Тафт (1909-1913)

С одной стороны Тафт заключал торговые соглашения с разными государствами, с другой – способствовал принятию провального "китайского проекта", заключавшегося в экспансии Соединенных Штатов в Китай с целью недопущения усиления влияния Японии в этом регионе. Был одним из самых полных президентов Америки – весил более 135 кг.

Томас Вудро Вильсон (1913-1921)

Провел Америку через Первую мировую войну, хотя сначала не желал в нее вступать. Являлся одним из самых влиятельных участников Парижской мирной конференции. Был инициатором создания Лиги Наций, в которую, впрочем, США не вошли из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе. 23 декабря 1913 г. подписал закон о создании Федеральной резервной системы США, действующей по сей день. При Вильсоне в Соединенных Штатах был введен Сухой закон. В последние два года президентства, пережив инсульт, был недееспособным. Стал первым американским президентом, получившим докторскую степень.

Уоррен Гардинг (1921-1923)

Был первым президентом США, избранным после того, как американские женщины получили право голоса. Помогал Украине и России во время голодомора 1921—1923 годов. Умер, пребывая в должности, после того, как были разоблачены злоупотребления его администрации.

Калвин Кулидж (1923-1929)

Заменил Гардинга, как его вице-президент. Здоровье свое берег – для лечения и профилактики болезней желудка спал по 10-11 часов в сутки.

Герберт Кларк Гувер (1929-1933)

На время его президентства выпала Великая депрессия, что помешало Гуверу провести запланированные реформы. За свою жизнь написал два десятка книг.

Франклин Делано Рузвельт (1933–1945)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Единственный президент США, избиравшийся на этот пост более двух раз. Провел в должности четыре срока – дольше всего в истории. В 1932 году был избран президентом под лозунгами борьбы с Великой депрессией. После прихода к власти нацистов в Германии пытался проводить политику нейтралитета, но затем ввел США в войну. Подписал закон о ленд-лизе. Франклин Рузвельт выполнял функции Главнокомандующего армией США, активно участвовал во всех конференциях "большой тройки". Умер от инсульта в начале четвертого срока. После смерти Рузвельта была внесена 22-я поправка в Конституцию США, которая ограничила максимальное количество президентских сроков до двух. Имел родственные связи с 11 своими предшественниками.

Гарри Трумэн (1945-1953)

После смерти Рузвельта стал главой государства, как действующий вице-президент. Принял решение о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Стал автором "доктрины Трумэна", которая имела целью сдерживание СССР, а на деле стала одной из причин начала холодной войны. Держал в Белом доме ручную козу.

Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961)

При его президентстве началась "охота на ведьм" – борьба с коммунистами в США. Также усугубились расовые конфликты. Эйзенхауэр был поклонником гонки вооружений с СССР.

Джон Фицджеральд Кеннеди (1961-1963)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Один из самых богатых и популярных президентов США, первый католик на этом посту. Не без усилий Кеннеди был разрешен Карибский кризис, достигнуты серьезные успехи в борьбе за права чернокожих, началась программа "Аполлон" по высадке на Луну. Кеннеди первым из президентов стал транслировать свои пресс-конференции по телевидению в прямом эфире. Славился своими многочисленными внебрачными романами. В частности, поговаривали, что Кеннеди встречался с актрисой Мэрилин Монро. Был застрелен во время поездки в Даллас, Техас 22 ноября 1963 года. Причины убийства неизвестны до сих пор, из-за чего смерть Кеннеди порождает массу конспирологических теорий.

Линдон Джонсон (1963-1969)

Стал президентом в результате убийства Кеннеди, как его вице-президент. Принес присягу в самолете - на борту Air Force One. Впоследствии был избран главой государства. Имел право баллотироваться на третий срок, однако не стал этого делать, потому что потерял популярность из-за вмешательства США в войну во Вьетнаме.

Ричард Никсон (1969-1974)

Единственный президент США, досрочно ушедший в отставку. Случилось это в начале его второй каденции. Никсону угрожал импичмент из-за Уотергейтского скандала – дела о незаконном прослушивании офиса политических оппонентов. При президенте Никсона американцы впервые высадились на Луну. Первым из президентов посетил все 50 штатов.

Джеральд Форд (1974-1977)

Возглавил Белый дом как вице-президент Никсона. Единственный глава государства в истории США, не избранный всенародным голосованием ни на должность вице-президента, ни на пост президента. В возрасте 12 лет Форд узнал, что его усыновили.

Джимми Картер (1977-1981)

Пытался спасти США от затяжного кризиса и стагфляции, но безуспешно. Его президентство ознаменовалось ухудшением дипломатических отношений с СССР в результате вторжения советов в Афганистан. В частности, из-за этого в 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Проводил доктрину, согласно которой регион Персидского залива объявлялся зоной влияния Соединенных Штатов.

Рональд Рейган (1981-1989)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Пришел в политику из актерства. Успешно преодолел кризис семидесятых с помощью политики уменьшения инфляции и безработицы, ослабления роли государства в экономике, которая получила название рейганомика. Улучшил отношения с СССР после избрания Михаила Горбачева генсеком. Стал первым разведенным мужчиной на президентском посту. Первым назначил на должность судьи Верховного суда США женщину – Сандру Дэй О'Коннор.

Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993)

Во время его президентства США окончательно победили в холодной войне. Буш-старший способствовал объединению Германии и приветствовал развал СССР. В его честь американскую гуманитарную помощь странам бывшего Союза в виде замороженной курятины стали называть "ножками Буша".

Билл Клинтон (1993-2001)

Первый президент США, инаугурацию которого транслировали вживую в интернете, однако сам Клинтон не был активным пользователем Сети. За все время своего президентства Клинтон воспользовался электронной почтой всего два раза. Истечение второго президентского срока Клинтона ознаменовалось сексуальным скандалом с Моникой Левински, из-за которого он чуть не попал под процедуру импичмента. Подписал Будапештский меморандум о ядерном разоружении Украины, сделав США его гарантом.

Джордж Уокер Буш (2001-2009)

В первый же год президентства Буша-младшего произошла трагедия 11 сентября, обусловившая политику активной борьбы с терроризмом, что привело к вторжению сил США в Ирак и Афганистан. Запомнился своими многочисленными оговорками и неуместными комментариями.

Барак Обама (2009-2017)

Первый темнокожий президент США. В первый же год своего президентства получил Нобелевскую премию мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В прессе это решение критиковали и называли авансом за его предвыборные обещания вывести американские войска из Ирака и Афганистана. Эти обещания Обама не выполнил. О своей Нобелевской премии старается не упоминать.

Дональд Трамп (2017-2021)

Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

Стал первым президентом США, победившим на выборах без политического или военного опыта. Получил широкую известность как продюсер и ведущий реалити-шоу на телевидении. Играл камео в кино и сериалах. Самые известные роли – в сиквеле комедии "Сам дома" и сериале "Секс и в большом городе". Более 20 женщин обвиняли Трампа в сексуальных домагательствах. После утверждения результатов президентских выборов 2024 станет старейшим президентом США – на момент принесения присяги ему будет 78 лет.

Джо Байден (с 2021)

Действующий старейший президент США – на момент принесения присяги Байдену было 77 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп победил на выборах президента США Камалу Харрис и в январе вернется в Белый дом. Это будет его последний президентский срок.

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