Кто дольше всего был президентом США: интересные факты о лидерах Штатов

В США подходят к концу очередные выборы президента. Победитель этой кампании (а это, очевидно, будет Дональд Трамп ) станет 47-м главой государства.

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Впервые такая должность появилась в Штатах в 1789 году – через два года после принятия Конституции и через три года после провозглашения независимости государства. OBOZ.UA вспоминает интересные факты о каждом из руководителей Америки.

Джордж Вашингтон (1789-1797)

Главнокомандующий Континентальной армией не выиграл ни одной битвы, в которой участвовал. Его тактикой всегда было бегство с поля боя. Однако Вашингтон остается единственным главой государства, которого коллегия выборщиков поддержала единогласно. Один из Отцов-основателей США никогда не жил в Белом доме и не принадлежал ни к одной политической партии.

Джон Адамс (1797-1801)

Именно его подпись стоит под Парижским мирным договором, завершившим войну за независимость США.

Томас Джефферсон (1801–1809)

Джефферсона называют основным автором Декларации о независимости США. Он основал Военную академию в Вест-Пойнте, во время его каденции был куплен штат Луизиана. Инаугурация Джефферрсона стала первой, проведённой в Вашингтоне.

Джеймс Мэдисон (1809-1817)

В начале президентства запретил торговлю с Англией и Францией из-за их экономической политики в отношении США, что привело к войне с англичанами, которую Америка выиграла.

Джеймс Монро (1817-1825)

Эпоху его правления называют "эрой доброго согласия". Ввел доктрину Монро: принцип невмешательства европейских государств в дела государств Американского континента, а США – в европейские. При его президентстве США приобрели у Испании Флориду.

Джон Квинси Адамс (1825-1829)

Проиграл выборы по решению выборщиков, однако был приведен к власти Палатой представителей. Этот прецедент до сих пор остается единственным в истории.

Эндрю Джексон (1829-1837)

Учредил Демократическую партию США. Был сторонником рабовладельческой системы, а также поддерживал выселение индейцев. Ликвидировал второй банк США. Во время одной из дуэлей Джексон получил пулю в грудь, которая оставалась в его теле до конца жизни.

Мартин ван Бюрен (1837-1841)

Единственный президент США, родным языком которого был не английский – с детства ван Бюрен разговаривал на нидерландском. Тем не менее, первый из президентов имел гражданство США

Уильям Генри Гаррисон (1841-1841)

Последний президент, родившийся до войны за независимость. И первый, умерший в должности – каденция Гаррисона составила всего 32 дня. Смертельной для него стала простуда, которую он подхватил во время инаугурационной речи.

Джон Тайлер (1841-1845)

У него было больше всего детей среди президентов США. От первой жены Тайлер имел восьмерых наследников, и семерых от второй. Его 15-й ребенок родился, когда президенту было за 70.

Джеймс Нокс Полк (1845-1849)

Ввел в состав США немало новых территорий (были завоеваны Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта; Великобритания уступила Орегон). Однако это явилось одной из причин Гражданской войны.

Закари Тейлор (1849-1850)

Из-за слабого здоровья провел в должности чуть больше года.

Миллард Филмор (1850-1853)

Стал первым вице-президентом, пришедшим к власти из-за отстранения главы государства.

Франклин Пирс (1853-1857)

При президентстве Пирса США приобрели у Мексики земли южнее реки Хила и западнее Рио-Гранде площадью 76 845 км кв. Вооруженный конфликт в Канзасе при его каденции назвали "репетицией Гражданской войны".

Джеймс Бьюкенен (1857-1861)

Когда 11 штатов создали Конфедеративные Штаты Америки, президент это не оспаривал. Поэтому вспыхнула Гражданская война.

Авраам Линкольн (1861-1865)

Первый президент США, убитый в должности. Признаком стиля Линкольна был высокий чёрный цилиндр. В головном уборе он носил важные документы. Внес ключевой вклад в победе севера в Гражданской войне. Именно Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов и Акт о гомстедах.

Эндрю Джонсон (1865-1869)

Никогда не учился в школе, читать его учила жена. Джонсон считается окончательным победителем рабства в США, хотя популярным президентом он не был.

Улисс Грант (1869-1877)

Грант запомнился, не как политик, а как заядлый курильщик. Он выкуривал по 20 сигар в день и предсказуемо умер от рака горла.

Ратерфорд Хейс (1877-1881)

По голосам Хейс свои выборы проиграл и был приведен в Белый дом только после вмешательства армии во главе с Улиссом Грантом в парламентские дебаты.

Джеймс Гарфилд (1881-1881)

Провел на посту всего 100 дней, после чего был застрелен. Это была вторая кратчайшая президентская каденция в истории США.

Честер Алан Артур (1881-1885)

Был вице-президентом при Джеймсе Гарфилде и сменил его на посту после убийства. Первым принял федеральный иммиграционный закон. Документ ограничивал въезд в США малоимущим людям, преступникам и сумасшедшим.

Гровер Кливленд (1885-1889 и 1893-1897)

До сих пор оставался единственным президентом, занимавшим этот пост два срока не подряд. Поскольку на момент избрания Кливленд не был женат, должность первой леди заняла его сестра Роуз.

Бенджамин Гаррисон (1889-1893)

Прославился, как не очень прогрессивный со всех точек зрения президент. К примеру, он требовал, чтобы в его присутствии в Белом доме не включали электрический свет, а зажигали свечи. При его кадендции экономика США ухудшилась и Гаррисон проиграл выборы своему предшественнику.

Уильям Мак-Кинли (1897-1901)

Во время его президентства Америка отказалась от доктрины Монро и снова начала участвовать в войнах. Первым вел свою политическую кампанию с помощью телефона. В начале своего второго срока был убит во время посещения панамериканской выставки.

Теодор Рузвельт (1901-1909)

После гибели Мак-Кинли пришел к власти, как его вице-президент. Стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию мира, был награжден в 1906 году "за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мирного договора". В честь Рузвельта назвали популярную игрушку – плюшевого мишку Тедди.

Уильям Говард Тафт (1909-1913)

С одной стороны Тафт заключал торговые соглашения с разными государствами, с другой – способствовал принятию провального "китайского проекта", заключавшегося в экспансии Соединенных Штатов в Китай с целью недопущения усиления влияния Японии в этом регионе. Был одним из самых полных президентов Америки – весил более 135 кг.

Томас Вудро Вильсон (1913-1921)

Провел Америку через Первую мировую войну, хотя сначала не желал в нее вступать. Являлся одним из самых влиятельных участников Парижской мирной конференции. Был инициатором создания Лиги Наций, в которую, впрочем, США не вошли из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе. 23 декабря 1913 г. подписал закон о создании Федеральной резервной системы США, действующей по сей день. При Вильсоне в Соединенных Штатах был введен Сухой закон. В последние два года президентства, пережив инсульт, был недееспособным. Стал первым американским президентом, получившим докторскую степень.

Уоррен Гардинг (1921-1923)

Был первым президентом США, избранным после того, как американские женщины получили право голоса. Помогал Украине и России во время голодомора 1921—1923 годов. Умер, пребывая в должности, после того, как были разоблачены злоупотребления его администрации.

Калвин Кулидж (1923-1929)

Заменил Гардинга, как его вице-президент. Здоровье свое берег – для лечения и профилактики болезней желудка спал по 10-11 часов в сутки.

Герберт Кларк Гувер (1929-1933)

На время его президентства выпала Великая депрессия, что помешало Гуверу провести запланированные реформы. За свою жизнь написал два десятка книг.

Франклин Делано Рузвельт (1933–1945)

Единственный президент США, избиравшийся на этот пост более двух раз. Провел в должности четыре срока – дольше всего в истории. В 1932 году был избран президентом под лозунгами борьбы с Великой депрессией. После прихода к власти нацистов в Германии пытался проводить политику нейтралитета, но затем ввел США в войну. Подписал закон о ленд-лизе. Франклин Рузвельт выполнял функции Главнокомандующего армией США, активно участвовал во всех конференциях "большой тройки". Умер от инсульта в начале четвертого срока. После смерти Рузвельта была внесена 22-я поправка в Конституцию США, которая ограничила максимальное количество президентских сроков до двух. Имел родственные связи с 11 своими предшественниками.

Гарри Трумэн (1945-1953)

После смерти Рузвельта стал главой государства, как действующий вице-президент. Принял решение о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Стал автором "доктрины Трумэна", которая имела целью сдерживание СССР, а на деле стала одной из причин начала холодной войны. Держал в Белом доме ручную козу.

Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961)

При его президентстве началась "охота на ведьм" – борьба с коммунистами в США. Также усугубились расовые конфликты. Эйзенхауэр был поклонником гонки вооружений с СССР.

Джон Фицджеральд Кеннеди (1961-1963)

Один из самых богатых и популярных президентов США, первый католик на этом посту. Не без усилий Кеннеди был разрешен Карибский кризис, достигнуты серьезные успехи в борьбе за права чернокожих, началась программа "Аполлон" по высадке на Луну. Кеннеди первым из президентов стал транслировать свои пресс-конференции по телевидению в прямом эфире. Славился своими многочисленными внебрачными романами. В частности, поговаривали, что Кеннеди встречался с актрисой Мэрилин Монро. Был застрелен во время поездки в Даллас, Техас 22 ноября 1963 года. Причины убийства неизвестны до сих пор, из-за чего смерть Кеннеди порождает массу конспирологических теорий.

Линдон Джонсон (1963-1969)

Стал президентом в результате убийства Кеннеди, как его вице-президент. Принес присягу в самолете - на борту Air Force One. Впоследствии был избран главой государства. Имел право баллотироваться на третий срок, однако не стал этого делать, потому что потерял популярность из-за вмешательства США в войну во Вьетнаме.

Ричард Никсон (1969-1974)

Единственный президент США, досрочно ушедший в отставку. Случилось это в начале его второй каденции. Никсону угрожал импичмент из-за Уотергейтского скандала – дела о незаконном прослушивании офиса политических оппонентов. При президенте Никсона американцы впервые высадились на Луну. Первым из президентов посетил все 50 штатов.

Джеральд Форд (1974-1977)

Возглавил Белый дом как вице-президент Никсона. Единственный глава государства в истории США, не избранный всенародным голосованием ни на должность вице-президента, ни на пост президента. В возрасте 12 лет Форд узнал, что его усыновили.

Джимми Картер (1977-1981)

Пытался спасти США от затяжного кризиса и стагфляции, но безуспешно. Его президентство ознаменовалось ухудшением дипломатических отношений с СССР в результате вторжения советов в Афганистан. В частности, из-за этого в 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Проводил доктрину, согласно которой регион Персидского залива объявлялся зоной влияния Соединенных Штатов.

Рональд Рейган (1981-1989)

Пришел в политику из актерства. Успешно преодолел кризис семидесятых с помощью политики уменьшения инфляции и безработицы, ослабления роли государства в экономике, которая получила название рейганомика. Улучшил отношения с СССР после избрания Михаила Горбачева генсеком. Стал первым разведенным мужчиной на президентском посту. Первым назначил на должность судьи Верховного суда США женщину – Сандру Дэй О'Коннор.

Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993)

Во время его президентства США окончательно победили в холодной войне. Буш-старший способствовал объединению Германии и приветствовал развал СССР. В его честь американскую гуманитарную помощь странам бывшего Союза в виде замороженной курятины стали называть "ножками Буша".

Билл Клинтон (1993-2001)

Первый президент США, инаугурацию которого транслировали вживую в интернете, однако сам Клинтон не был активным пользователем Сети. За все время своего президентства Клинтон воспользовался электронной почтой всего два раза. Истечение второго президентского срока Клинтона ознаменовалось сексуальным скандалом с Моникой Левински, из-за которого он чуть не попал под процедуру импичмента. Подписал Будапештский меморандум о ядерном разоружении Украины, сделав США его гарантом.

Джордж Уокер Буш (2001-2009)

В первый же год президентства Буша-младшего произошла трагедия 11 сентября, обусловившая политику активной борьбы с терроризмом, что привело к вторжению сил США в Ирак и Афганистан. Запомнился своими многочисленными оговорками и неуместными комментариями.

Барак Обама (2009-2017)

Первый темнокожий президент США. В первый же год своего президентства получил Нобелевскую премию мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В прессе это решение критиковали и называли авансом за его предвыборные обещания вывести американские войска из Ирака и Афганистана. Эти обещания Обама не выполнил. О своей Нобелевской премии старается не упоминать.

Дональд Трамп (2017-2021)

Стал первым президентом США, победившим на выборах без политического или военного опыта. Получил широкую известность как продюсер и ведущий реалити-шоу на телевидении. Играл камео в кино и сериалах. Самые известные роли – в сиквеле комедии "Сам дома" и сериале "Секс и в большом городе". Более 20 женщин обвиняли Трампа в сексуальных домагательствах. После утверждения результатов президентских выборов 2024 станет старейшим президентом США – на момент принесения присяги ему будет 78 лет.

Джо Байден (с 2021)

Действующий старейший президент США – на момент принесения присяги Байдену было 77 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп победил на выборах президента США Камалу Харрис и в январе вернется в Белый дом. Это будет его последний президентский срок.

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