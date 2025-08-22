'Крым – это Украина': в Шотландии украинские студенты вышли на акцию против выступления Навальной. Фото

22 августа украинские студенты Эдинбургского университета в Шотландии устроили акцию протеста. Они выступили против участия Юлии Навальной, вдовы российского политика-оппозиционера Алексея Навального, в мероприятиях Международного книжного фестиваля в Эдинбурге.

Видео дня

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на соорганизатора акции, СММ-представителя украинского союза Эдинбургского университета Андрея Кузьму. Мирный протест собрался в сквере Бристо в 12:30 (по местному времени).

Детали митинга

Организаторы заявили, что мероприятие собрало около 50 человек. К украинской молодежи присоединились люди, которые приехали из других шотландских городов – Глазго и Абердин, а также из Польши и Грузии.

Символично, что во время акции участники раздавали бутерброды. Это было напоминанием о скандальном заявлении Алексея Навального. Когда в одном из интервью у него спросили: "Чей Крым?" – Навальный ответил, что "Крым – это не бутерброд", чтобы его "туда-сюда возвращать".

Протестующие скандировали: "Крым – это Украина", "Имперские голоса – идите домой", "Не отбеливать Россию", "Правда, справедливость, Украина!"

"Мы считаем публичное выступление Юлии Навальной проблематичным – предоставление сцены представителям неэффективной и имперски настроенной так называемой российской оппозиции создает риск легитимизации нарративов, которые подрывают суверенитет Украины. Мы стремимся донести эту позицию до широкой публики", – объясняли организаторы в Facebook.

Отметим, что Навальную пригласили на Международный книжный фестиваль в Эдинбурге, чтобы она представила мемуары своего мужа "Патриот", изданные после его смерти в российской колонии в прошлом году. Предполагалось, что Навальная будет зачитывать отрывки из этой книги.

В мемуарах "Патриот" Навальный обходит тему российской войны на востоке Украины в 2014 году. В то же время он упоминает о захвате Крыма, но ни разу не указывает, что полуостров был отобран именно у Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального осудили в РФ до 5,5, 5 и 3,5 годам заключения в колонии. Их обвинили в участии в "экстремистском сообществе".

– 16 февраля 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (арктическая зона Урала), где отбывал наказание по обвинениям в "мошенничестве" и "экстремизме". Ему якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание; реанимировать политика не смогли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!