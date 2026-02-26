'Кремль совершает историческую ошибку': Сикорский оценил стоимость обороны восточного фланга НАТО в случае нападения России

В случае новой волны российской агрессии защита стран восточного фланга НАТО может обойтись в ошеломляющую сумму – не менее 1200 миллиардов евро. Это почти равно затратам на функционирование Польши в течение шести лет.

С таким заявлением в Сейме выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова цитирует издание Onet.

Поражение Украины усилит угрозу со стороны Кремля

Польский политик отметил, что в Европе все чаще звучат предостережения относительно риска войны. По его словам, ряд государств уже столкнулся с проявлениями саботажа и диверсий в разных частях континента.

Ситуацию осложняют дестабилизирующие действия в информационном пространстве, в частности, кампании по распространению фейков и манипуляции, которые осуществляются прежде всего Россией. Поэтому, если Украина потерпит поражение, угроза со стороны РФ только усилится

Сикорский сообщил, что по подсчетам, в случае возможной российской агрессии оборона стран восточного фланга НАТО, в частности Польши, потребует "не менее 1200 миллиардов евро – почти столько же, сколько стоило бы функционирование польского государства в течение шести лет".

Россия платит высокую цену за войну и ослабляет собственное будущее

В то же время министр убежден, что несмотря на собственную пропаганду страна-агрессор "совсем не побеждает. Она также потеряла шанс на демократизацию и модернизацию".

Сикорский привел данные о примерно 1,2 миллиона погибших и раненых российских военных, потерю российскими компаниями доступа к западным рынкам вследствие санкций, а также то, что оборонные расходы сейчас поглощают до 40% бюджета РФ.

Глава МИД Польши подчеркнул, что введенные против России санкции дают результат, потому что они ослабляют экономику страны, а затем и ее военный потенциал.

"Россия делает историческую ошибку – она жертвует своим будущим на алтаре ненужной войны", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что российская агрессия против Украины и гибридная война Москвы против Европы продолжаются. Он убежден, что только совместная готовность к взаимной защите способна сдержать Россию и обеспечить долгосрочную безопасность трансатлантического сообщества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша рассматривает возможность усиления безопасности, в частности через развитие ядерного потенциала. Страна находится в условиях угрожающей ситуации безопасности на фоне напряженности в регионе.

