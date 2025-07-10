Кремль пытается обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии: в ГУР разрыли подробности

Россия снова прибегла к информационной провокации, пытаясь дискредитировать Украину на международной арене. Российские спецслужбы распространяют очередную выдумку о якобы распространении радиоактивных материалов украинского происхождения на территории Сирии.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, в Сирии распространяют постановочное видео, на котором якобы зафиксирован контейнер с радиоактивными веществами украинского происхождения.

На корпусе – размытые отметки "PU.94244U" и "U.92", маркировка на английском языке и логотип Воздушных Сил Украины приклеен обычной синей изолентой.

Самое удивительное – внутри контейнера оказались обычные наручные часы. Их назначение в "партии плутония" осталось непонятным даже для самой российской легенды.

В ГУР назвали все это плохо срежиссированной подделкой, цель которой – создать иллюзию участия Украины в незаконном обороте опасных материалов.

Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, Россия пытается через Сирию ударить по имиджу Украины перед мировым сообществом, МАГАТЭ и новой властью в Дамаске. Это – попытка создать искусственное основание для обвинений в якобы несоблюдении норм ядерной безопасности.

"Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен реагировать жестко", – заявил Юсов.

Интересно, что подобная история уже появлялась в 2023 году – тогда российские пропагандисты писали о "контейнере с украинского военного склада", который якобы планировали использовать для провокации против России. Теперь эту легенду просто повторили с новыми декорациями.

Даже дата в видео – 13 марта 2025 года, четверг – вызывает вопросы. В этот день на самом деле был вторник, что еще раз подтверждает: постановка снята заранее и крайне небрежно.

Напомним, очередную информационную атаку со стороны России разоблачил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. Пропагандистские Telegram-каналы распространили выдумку о том, что в Сумах якобы детям предлагают собирать дроны за деньги.

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