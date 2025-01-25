Принцесса Анна впервые прокомментировала травму, из-за которой оказалась в больнице с сотрясением мозга: ничего не помнит

Сестра короля Англии Чарльза III принцесса Анна впервые заговорила о травме, полученной в результате удара лошади по голове летом 2024 года. Ее хобби – конный спорт – тогда превратился в нескольнодневное пребывание в больнице с сотрясением мозга. Теперь 74-летняя принцесса заявляет, что "ничего не помнит" с момента удара.

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После инцидента на место происшествия выехали санитарная авиация и экстренные службы, доставившие ее в больницу Саутмид в Бристоле, Англия. Там она провел пять дней под наблюдением врачей, сообщает Daily Mail.

Выступая 24 января на Дне Большого военного кубка в Эшере, графство Суррей, принцесса поделилась воспоминаниями о том дне. Она рассказала, что шла осмотреть кур в своем имении, однако подробностей несчастного случая не помнит.

"Нет, я даже этого не помню (как шла полем до несчастного случая. – Ред.). Я знаю, куда я думала, что иду, и это было к курам, ничего общего с лошадьми, – отметила принцесса. – Это просто... показывает, что никогда не знаешь наверняка, что что-нибудь случится, и ты можешь не поправиться".

Когда ее спросили о возможных долгосрочных последствиях травмы, принцесса с юмором ответила: "Видимо, нет, по крайней мере, я так не думаю. Насколько я знаю, никто другой так не думает – они еще не были достаточно честны, чтобы сказать мне. Пока все хорошо. Вы резко напоминаете себе, что каждый день – это действительно бонус".

Королевское лицо также коснулось темы пенсии, заявив, что выход на отдых "не входит в ее планы". Принцесса остается активным членом королевской семьи и выполняет ряд официальных обязанностей, поддерживая своего брата Чарльза III.

Ранее OBOZ.UA писал, что принцесса Анна вышла на публику в стильном образе, который носила 30 лет назад. В винтажном платье Ее Высочество появилось в стенах благотворительной организации Leuchie House.

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