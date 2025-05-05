Король Чарльз отдал им честь: украинское подразделение встретили аплодисментами на параде в Лондоне. Фото и видео

Военные Вооруженных сил Украины приняли участие в параде в Лондоне по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Украинских защитников присутствующие встретили громкими аплодисментами, а король Чарльз отдал им честь.

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Об этом сообщили Sky News и The Guardian. Издание отметили, что украинские солдаты, которые приняли участие в параде, проходят обучение в Великобритании.

Военный парад прошел от парламента Британии до Букингемского дворца. Мероприятие пестрело цветами: по центральной улице Лондона шагал Оркестр ирландской гвардии в красных мундирах, а за ним - знаменосцы стран Содружества.

Когда украинские военные, неся сине-желтый флаг, маршировали мимо трибуны, на которой находились члены королевской семьи и ведущие политики Британии, король Чарльз встал в знак уважения и отдал им честь.

А зрители на Уайтхолле встречали их аплодисментами и возгласами поддержки. Многие присутствующие, пытаясь лучше увидеть украинских защитников, становились на лавочки и другие уличные конструкции.

За парадом на трибуне наблюдали король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины пригласили принять участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. В британском министерстве обороны отметили, что приглашение украинцев символизирует "всемирную поддержку их борьбы за свободу" против страны-агрессора России.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны вполне уместно, что Вооруженные силы Украины, которые сейчас сражаются на передовой борьбы за свободу, были представлены на мероприятии в понедельник", – подчеркнул глава МО Соединенного Королевства Джон Гили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле разозлились из-за приглашения украинских военных на парад в Лондоне, посвященный 80-й годовщине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В стране, которая четвертый год ведет захватническую войну, назвали "кощунством" приглашение ВСУ на парад в Британии.

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