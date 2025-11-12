Конгрессмены возвращаются из своих округов: Палата представителей США планирует проголосовать за прекращение шатдауна в среду

Члены Палаты представителей Соединенных Штатов начали возвращаться в Вашингтон после 53-дневного перерыва для голосования, которое может завершить самую долгую приостановку работы правительства США в истории страны. Причем законодатели вынуждены преодолевать гигантские пробки из-за неработающих аэропортов Америки.

Как сообщает Reuters, законодатели Рик Кроуфорд из Арканзаса и Трент Келли из Миссисипи "едут в Капитолий вместе" в одном авто, а Деррик Ван Орден из Висконсина "совершает 16-часовую поездку" на своем мотоцикле. Они жалуются на уже прохладную погоду для таких поездок, однако обещают "выполнить свои обязанности".

Как именно они "выполнят свои обязанности", то есть проголосуют, агентство не уточняет. Однако, учитывая, что все трое являются республиканцами, можно не сомневаться, что они будут голосовать "за".

Что предшествовало

Агентство предполагает, что да, поскольку Палата представителей контролируется республиканцами, поэтому она "должна проголосовать за компромисс, который возобновит финансирование государственных учреждений и прекратит шатдаун", который начался 1 октября и продолжается уже 42-й день.

Накануне Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства, который способен завершить самый длительный шатдаун в истории страны. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, есть достаточное количество голосов, чтобы утвердить компромиссный документ.

Этот шатдаун уже стал самым длинным в истории США. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Будет ли принято решение

Напомним, что шатдаун начался из-за позиции демократов, которые выступили против предложенного президентом Дональдом Трампом и поддержанного республиканцами решения прекратить финансирование правительства некоторых медицинских программ.

Но вышеупомянутое соглашение не означает примирения демократов и республиканцев, оно лишь продлит финансирование американского правительства до 30 января. И "создаст условия для очередного потенциального противостояния с прекращением работы правительства" уже в новом году, отмечает Reuters.

Более того, руководство Демократической партии с возмущением отреагировало на соглашение, утверждая, что демократы в Сенате "капитулировали в борьбе, которую они выигрывали".

То есть несмотря на заявления Майкла Джонсона, Палата представителей может провалить голосование.

И даже если не провалит, принятое соглашение означает, что правительство США сможет полноценно функционировать только в течение нескольких дней – оказать помощь федеральным служащим, которые не получили зарплату, и малообеспеченным семьям, которые зависят от продовольственных субсидий. А, например, для возвращения к нормальному состоянию системы авиаперевозок страны может потребоваться несколько дней.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более 5 млрд долларов, что касается контрактов на ракеты, боевые системы и высокоточную технику. Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать его Америка собиралась партнерам по НАТО.

