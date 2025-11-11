Сенат принял законопроект, способный прекратить самый длительный шатдаун в истории США

В понедельник, 10 ноября, Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, способный прекратить самый длинный шатдаун, который длился в стране. 60 законодателей, из которых семь демократов и один независимый сенатор, проголосовали за и 40 сенаторов – против.

Об этом сообщает Reuters. Договоренность позволит возобновить финансирование федеральных ведомств, срок действия которого, согласно решению законодателей, истек 1 октября, также она остановит инициативу президента Дональда Трампа по сокращению государственного аппарата, предотвращая любые увольнения до 30 января.

Что известно

Впрочем, для окончательного прекращения шатдауна необходимо пройти еще несколько этапов, в частности, законопроект должна одобрить Палата представителей США, после чего документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу, который назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

В частности, соглашение продолжает финансирование федерального правительства до 30 января, оставляя его на траектории дальнейшего роста долга, примерно на 1,8 триллиона долларов ежегодно, что доведет общий долг США до уровня около 38 триллионов долларов.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в конце октября, половина американцев возлагает ответственность за остановку работы правительства на республиканцев, тогда как 43% обвиняют демократов.

Отмечается, что ранее Трамп в одностороннем порядке сократил государственные расходы на миллиарды долларов и урезал фонды заработной платы сотен тысяч федеральных работников, что вызвало возмущение среди законодателей.

Такие действия считаются превышением полномочий, поскольку они нарушают конституционное право Конгресса контролировать бюджетные вопросы. Поэтому некоторые демократы поставили под сомнение целесообразность поддержки будущих соглашений о расходах.

В текущей договоренности не предусмотрено четких механизмов, которые бы ограничивали дальнейшее сокращение расходов со стороны Трампа. В то же время документ гарантирует финансирование программы продовольственной помощи SNAP до 30 сентября следующего года, что должно предотвратить возможные перебои в ее работе даже в случае повторного прекращения деятельности правительства.

Что предшествовало

Накануне Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства, который способен завершить самый длительный шатдаун в истории страны. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, есть достаточное количество голосов, чтобы утвердить компромиссный документ.

Напомним, этот шатдаун стал самым длинным в истории США. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Как писал OBOZ.UA, из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия более чем на 5 млрд долларов, что касается контрактов на ракеты, боевые системы и высокоточную технику. Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать его Америка собиралась партнерам по НАТО.

