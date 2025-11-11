'Голоса есть': Джонсон заявил о возможности завершения шатдауна в США и позвал коллег в Капитолий

Сенат США наконец одобрил законопроект о финансировании правительства, который даст возможность завершить самый длительный шатдаун в истории страны. В Палате представителей есть достаточное количество голосов, чтобы утвердить компромиссный документ.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Его цитирует Axios.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него нужное количество голосов для принятия законопроекта, Джонсон лаконично ответил: "Думаю, да".

Спикер Палаты представителей призвал членов нижней палаты Конгресса как можно скорее вернуться в Вашингтон.

"Говорю очевидное всем своим коллегам – республиканцам и демократам в Палате: вам нужно просто сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", – призвал Джонсон.

Издание обратило внимание, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, скорее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против, отметило Axios.

Почему произошел шатдаун

С конца XIX века в США существует закон, который останавливает работу федеральных органов, если они не получили финансирование. Это явление называется "шатдаун" и оно наступает, когда Конгресс не успевает принять, а президент не подписывает бюджетные расходы на следующий год для правительственных структур.

Шатдаун, который начался 1 октября, был вызван неспособностью Конгресса договориться о новом соглашении по финансированию, поскольку демократы настаивали на отмене сокращения программы Medicaid и на продолжении налоговых льгот на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года, а республиканцы отказывались уступать по этим вопросам.

В обмен на прекращение шатдауна лидер большинства в Сенате Джон Тюн пообещал демократам провести в декабре голосование о продлении медицинских субсидий.

Компромиссный законопроект Сената

Компромиссный законопроект Сената предусматривает принятие временного бюджета, что позволит финансировать федеральное правительство до 30 января.

Соглашение также предусматривает восстановление на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, и выплату им компенсаций. С 1 октября государственные служащие и военные были отправлены в неоплачиваемый отпуск или вынуждены работать без оплаты, а это почти полтора миллиона человек.

Принятие Сенатом закона о финансировании стало возможным после того, как 8 сенаторов-демократов договорились с республиканцами о возобновлении работы правительства США, получив взамен обещание продолжения субсидий на медицинскую помощь.

Теперь законопроект должна рассмотреть и утвердить Палата представителей.

В западных медиа отмечают, что текст не содержит никаких гарантий от Республиканской партии по выполнению требования демократов о продлении субсидий на здравоохранение. Впрочем, представители Демократической партии, участвующие в переговорах, считают, что лидеры Республиканской партии в Палате представителей и Сенате достигнут компромисса в ближайшие недели.

Этот шатдаун стал самым длинным в истории США.Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более чем 5 млрд долларов. Речь идет о контрактах на ракеты, боевые системы и высокоточную технику. Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать его Америка собиралась партнерам по НАТО.

