Конец еще одному мирному соглашению Трампа? Боевики из Руанды захватили 700-тысячный город в ДР Конго

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обвинил правительство Руанды в нарушении обязательств по мирному соглашению Дональда Трампа. Оно было заключено недавно в Вашингтоне.

Об этом сообщает агентство Reuters. Правительственные войска Конго, по предварительной информации, отступают от 700-тысячной Увиры.

Что происходит

Ситуация обострилась после продвижения повстанческого движения M23, которое действует в восточных районах Демократической Республики Конго, которых в Киншасе связывают с Руандой. Они заняли деревню Лувунги у границы с Бурунди.

Часть конголезской армии отступила, что привело к столкновению с местными силами самообороны Wazalendo.

Госдеп США выразил "глубокую обеспокоенность" тем, что насилие продолжается несмотря на подписанные соглашения, и призвал Руанду, которую Вашингтон непосредственно связывает с поддержкой M23, немедленно избегать дальнейшей эскалации.

Один из чиновников администрации Трампа на условиях анонимности подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и будет оценивать стороны исключительно по выполнению взятых обязательств. По его словам, Дональд Трамп ожидает "немедленных результатов" и не будет принимать отклонения от договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA, похожая ситуация случилась между Таиландом и Камбоджей. 8 декабря тайская армия пересекла границу и вторглась в Камбоджу. Тайцы захватили два населенных пункта, среди которых камбоджийское село Прей Чан, которое имеет важное значение для контроля подходов к Пойпету – ключевому пограничному логистическому узлу.

