Командующий НАТО в Европе предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля – WP

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич в частном порядке предупредил Пентагон, что Соединенным Штатам не хватает военно-морских сил для дальнейшей защиты Израиля от баллистических ракет. Это свидетельствует о том, как война с Ираном накладывает ограничения на вооруженные силы.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова официальных лиц. Гринкевич направил письменное сообщение высокопоставленным чиновникам Пентагона, в котором отметил, что без еще одного эсминца ВМС он будет вынужден отдать предпочтение защите территории США перед защитой Израиля.

Представитель министерства обороны США отметил, что заявление Гринкевича, судя по всему, соответствует предыдущим обращениям к Пентагону со стороны высшего военного руководства, когда они видят определенные риски, требующие внимания со стороны Вашингтона. По словам этого чиновника, такая ситуация может возникать, когда командующие соревнуются за ограниченные ресурсы и вооружение.

Как США защищают Израиль

Эсминцы ВМС США в восточной части Средиземного моря уже много лет используются в рамках системы обороны Израиля. Эти корабли, оснащенные мощными радарами и вооруженные целым арсеналом ракет, сбивали ракеты, направленные против Израиля не только со стороны Ирана, но и со стороны боевиков-хуситов в Йемене, которых вооружает Тегеран.

Европейское командование играет ключевую роль в этой миссии, поскольку координирует военные операции в Средиземном море.

Контекст

Отмечается, что Европейское командование ВС США должно быть готово к любому вторжению России на территорию, находящуюся под защитой военного альянса НАТО. РФ также представляет угрозу для Соединенных Штатов в виде баллистических ракет, способных достигать материковой части США.

По словам представителей Пентагона, ВМС располагают пятью эсминцами, базирующимися в американском порту Рота в Испании, а шестой, как ожидается, прибудет туда позже в этом году. Однако, по словам чиновников, из-за интенсивности войны с Ираном накопились проблемы с техническим обслуживанием, что осложняет ситуацию для Гринкевича.

Его предупреждение прозвучало в напряженный момент этого пятимесячного конфликта, поскольку после срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном возобновились почти ежедневные атаки, а интенсивность операции исчерпала запасы США по ключевым видам оборонного вооружения.

"Особенно тяжело приходится ВМС, поскольку администрация Трампа приказала блокировать иранские порты в ответ на закрытие Тегераном Ормузского пролива. Это противостояние перекрыло транспортировку нефти и других товаров с Ближнего Востока через узкий пролив, что вызвало серьезные потрясения в мировой экономике", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 29 июля, Иран запустил баллистические ракеты по одной из американских баз в Иордании. Это первая атака с того момента, как на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран прекратили взаимные удары.

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