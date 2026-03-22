Команда Трампа готовит стратегию на случай мирных переговоров с Ираном - медиа
Администрация Дональда Трампа начала внутренние обсуждения относительно следующего этапа войны с Ираном и возможного формата мирных переговоров. Это происходит после трех недель боевых действий, на фоне заявлений президента США о возможности постепенного сворачивания конфликта.
О начале таких дискуссий Axios сообщили американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией. Об этом заявил один из собеседников, знакомых с переговорами, отметив: "Советники президента хотят заложить основу для дипломатии, даже если боевые действия будут продолжаться еще некоторое время".
По словам источников, ожидается еще две-три недели активной фазы войны.
Контакты и сигналы
За кулисами обсуждений участие принимают спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они работают над возможными условиями договоренностей и каналами связи.
Прямых контактов между США и Ираном в последние дни не было. Но посредники уже активны. Египет, Катар и Великобритания передают сообщения между сторонами. По словам источников, Тегеран сигнализирует о готовности к переговорам, хотя и выдвигает жесткие условия. Среди них – прекращения огня, гарантии невозобновления войны и выплата компенсаций.
И здесь появляется определенная пауза. Потому что одновременно с этими сигналами стороны демонстрируют осторожность и недоверие.
Ключевые требования США
Американская сторона уже сформировала перечень условий, которые хочет видеть в потенциальной сделке. По словам одного из чиновников, США хотят, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств.
Речь идет об отказе от ракетной программы на пять лет, полном прекращении обогащения урана и демонтаже ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо. Также обсуждается жесткий международный контроль за центрифугами, ограничение ракетного арсенала до 1000 единиц и прекращение финансирования союзных группировок в регионе.
Один из чиновников заявил:"Мы считаем, что сдержали развитие Ирана". Он добавил, что в Вашингтоне рассчитывают на готовность Тегерана сесть за стол переговоров.
Однако Иран ранее уже отвергал часть таких требований. И это, пожалуй, одна из главных точек напряжения.
Позиции сторон и условия
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что нормализация ситуации в Ормузском проливе возможна только после прекращения атак со стороны США и Израиля. По данным иранского МИД, он также отметил необходимость гарантий, что удары не повторятся в будущем.
Сам Дональд Трамп заявил, что не возражает против переговоров, но пока не готов согласиться на прекращение огня. Кроме того, требование Ирана о компенсациях он считает неприемлемым. Один из чиновников описал это как "не стартовую позицию".
В то же время в команде Трампа допускают другой подход к этому вопросу. Один из чиновников сказал: "Они называют это репарациями. Возможно, мы назовем это возвращением замороженных средств". И добавил, что формулировки могут меняться для достижения политического компромисса.
Поиск формата переговоров
Сейчас команда Трампа пытается ответить на два ключевых вопроса. Первый – кто именно в Иране имеет полномочия вести переговоры и принимать решения. Второе – какая страна может стать эффективным посредником.
Арагчи ранее выступал основным коммуникатором, но в США его считают скорее передатчиком позиций, чем человеком, способным заключать сделки. Поэтому американская сторона ищет более прямые каналы влияния.
Что касается посредников, то ранее такую роль выполнял Оман. Но теперь в Вашингтоне склоняются к варианту с Катаром. Его считают более надежным после опыта переговоров по Газе. Хотя сам Катар, по словам источников, готов помогать неформально и не хочет быть главным медиатором.
Дальнейшие шаги
Советники Трампа стремятся быть готовыми к быстрому началу переговоров, если такая возможность появится. По данным источников, их предложения будут подобны тем, что обсуждались в Женеве незадолго до начала войны.
Ситуация остается подвижной. Но уже сейчас видно, что дипломатический трек начинает формироваться параллельно с военными действиями.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам Ормузский пролив не нужен и что он думает, что США уже победили Иран.
Тем временем Британия разрешила США использовать свои базы для разблокировки Ормузского пролива.
